Ô tô giảm giá, 450 triệu đồng bao gồm phí lăn bánh mua được xe nào?

Với tài chính 450 triệu đồng, hiện tại khách hàng cũng có thể lựa chọn các phiên bản khác nhau của dòng Kia Morning như Morning MT, Morning AT và Morning Premium có giá niêm yết từ 349 - 399 triệu đồng. Các phiên bản này lắp ráp trong nước do đó đang được giảm 50% lệ phí trước bạ. Điều này, giúp chi phí sở hữu Ki Morning MT, Morning AT và Morning Premium gồm phí lăn bánh hiện tại chỉ ở mức 369 - 445 triệu đồng.