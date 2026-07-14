Người Việt tăng mua sắm ô tô mới nửa đầu năm 2026, xe điện chiếm hơn 35%

Bất chấp tác động từ tình hình kinh tế cũng như chính sách liên quan... khiến sức mua liên tục biến động, thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang giữ được nhịp tăng trưởng sau khi khép lại nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, xu hướng chọn mua ô tô của người Việt cũng đang có sự thay đổi, chuyển dịch rõ rệt, khi ngày càng ưa chuộng ô tô gầm cao đặc biệt là ô tô điện, xe hybrid.

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Gần 330.000 xe ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026

Khởi đầu năm 2026 tương đối thuận lợi với mức tăng trưởng doanh số bán xe gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên những biến động trên thị trường khiến sức mua ô tô bất ngờ chững lại trong quý 2/2026. Dù vậy, mức tăng nhẹ đạt được trong tháng 6.2026 giúp thị trường ô tô Việt Nam khép lại nửa chặng đường đầu năm 2026 với kết quả khá tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 328.818 xe ô tô các loại, tăng hơn 74.024 xe, tương đương khoảng 22,5% so với 6 tháng đầu năm 2025 Ảnh: Bá Hùng

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 6.2025, chỉ riêng các thành viên thuộc VAMA đã bán ra thị trường 31.104 xe số tô các loại, tăng 4% so với tháng 5.2026. Bước tăng trưởng này nâng tổng doanh số bán hàng sau nửa đầu năm 2026 của các thương hiệu thuộc VAMA lên mức 187.883 xe ô tô các loại, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính cả lượng xe Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối ra thị trường (đạt 25.069 xe) cũng như lượng xe ô tô điện VinFast đã bàn giao (đạt 115.916 xe); trong 6 tháng đầu năm 2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 328.818 xe ô tô các loại, tăng hơn 74.024 xe, tương đương khoảng 22,5% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Doanh số ô tô Tháng 1.2026 58919 Tháng 2.2026 32261 Tháng 3.2026 70859 Tháng 4.2026 60615 Tháng 5.2026 53359 Tháng 6.2026 52805

Cần lưu ý rằng, kết quả này chỉ phản ánh một phần quy mô cũng như sự tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam, bởi vẫn còn hàng loạt thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover… hàng nhiều hãng xe Trung Quốc như BYD, Omoda, Jaecoo, Geely, Lynk & Co… không công bố số liệu bán hàng. Dù vậy, vẫn cho thấy sức mua trên thị trường ô tô trong nửa đầu năm 2026 vẫn đang có sự tăng trưởng dù đối mặt với không ít khó khăn, thử thách.

Nửa đầu năm 2025 Nửa đầu năm 2026 VAMA 163021 187833 VinFast 67066 115916 Hyundai 24204 25069 Toàn ngành 254291 328818

Thực tế, tác động từ tình hình kinh tế nhiều biến động, sự thay đổi về quy định, chính sách nhất là với dòng xe bán tải… khiến sức mua trên thị trường không giữ được sự tăng trưởng ổn định. Dù vậy, với nhu cầu sở hữu ô tô của người dân gia tăng cũng như nỗ lực của các nhà sản xuất phân phối khi lần lượt tung ra mẫu mã mới, đồng thời liên tục áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá... đã góp phần kéo sức mua tăng trưởng.

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Người Việt ngày càng chuộng ô tô điện, xe hybrid

Bên cạnh các mẫu mã ô tô truyền thống dùng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu; nhu cầu mua sắm ô tô điện, ô tô hybrid của người Việt tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm 2026.

Không chỉ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi, vận tải… nhóm khách mua xe sử dụng cá nhân, gia đình cũng đang dần chuyển hướng sang các dòng ô tô điện, ô tô hybrid. Đặc biệt, khi chính sách mới mang lại nhiều ưu đãi về thuế phí cho ô tô điện, ô tô hybrid được áp dụng; cùng định hướng chuyển đổi nhiên liệu sang sử dụng xăng E10… đã góp phần tạo động lực thúc đẩy doanh số ô tô điện cũng như xe hybrid tăng mạnh.

Nhu cầu mua sắm ô tô điện, ô tô hybrid của người Việt tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm 2026 Ảnh: Bá Hùng

Ở mảng ô tô điện, riêng VinFast đã đã bàn giao đến tay khách hàng cũng như các đại lý tổng cộng 115.916 xe ô tô điện các loại, tăng hơn 48.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mẫu xe 7 chỗ VinFast Limo Green bán chạy nhất với gần 28.000 xe được giao đến tay khách hàng. Các mẫu ô tô có giá bán hấp dẫn như VinFast VF 3, VF 5 đạt doanh số trên 20.000 xe. Kết quả này giúp VinFast thống lĩnh thị trường và tạo cách biệt khá lớn về doanh số so với các thương hiệu ô tô còn lại trên thị trường.

Cùng với ô tô điện, lượng tiêu thụ ô tô hybrid sau nửa đầu năm 2026 cũng tăng mạnh, đạt mức 10.865 xe bán ra, tăng 5.207 xe tương đương gần 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết qủa này cho thấy, ô tô hybrid nói chung ngày được khách hàng Việt Nam ưa chuộng và lựa chọn nhiều hơn khi mua ô tô mới. Điều này không quá bất ngờ nếu nhìn lại sự phát triển của phân khúc này trong khoảng 3 năm trở lại đây. Thực tế, ô tô hybrid đang dần trở nên quen thuộc với khách hàng Việt Nam khi được nhiều hãng xe phân phối trong những năm gần đây. Trong đó, dòng xe hybrid (HEV) với những lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và không phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc… đang trở thành dòng xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam.

Xe hybrid (HEV) với những lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và không phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc… đang trở thành dòng xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Sedan ngày càng mất sức hút, xe gầm cao áp đảo

Không chỉ chuộng xe điện, xe hybrid… xu hướng chọn mua ô tô của người Việt còn thay đổi rõ rệt nếu xét về kiểu loại xe. Từ nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu đến cả những người đổi xe mới cũng ngày càng ưa chuộng các mẫu mã ô tô gầm cao đa dụng hơn xe sedan.

Cụ thể, trong số các dòng ô tô đang phân phối trên thị trường Việt Nam, doanh số các dòng xe gầm cao đa dụng như SUV, Crossover, MPV hay bán tải vẫn tiếp tục tăng trưởng, trong khi lượng tiêu thụ xe sedan lại giảm mạnh. Số liệu từ VAMA cho thấy, sau nửa đầu năm 2026, doanh số dòng xe sedan tại Việt Nam chỉ đạt 13.364 xe, giảm 3.283 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, doanh số dòng xe SUV đạt 40.001 xe, tăng 7.086 xe; xe crossover đạt 16.633 xe (tăng 4.155 xe); xe MPV chiếm 26.166 xe (tăng 1.686 xe) và xe bán tải dù đối mặt với không ít khó khăn vẫn đạt mức 12.877 xe bán ra (tăng 1.548 xe)…

Cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ hàng tháng cùng sự xuất hiện ngày càng phổ biến của ô tô điện, xe hybrid… khiến áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô ngày càng gia tăng Ảnh: Bá Hùng

Theo các chuyên gia trong ngành, cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ hàng tháng cùng sự xuất hiện ngày càng phổ biến của ô tô điện, xe hybrid… khiến áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô ngày càng gia tăng. Dễ nhận thấy, mặt bằng giá ô tô tại Việt Nam đang "lập đáy" mới khi các nhà sản xuất, phân phối mạnh tay hơn trong việc triển khai các gói ưu đãi, giảm giá. Trong khi đó, giới kinh doanh ô tô dự báo, sức mua trên thị trường có thể tiếp tục chững lại trong một vài tháng tới nhưng sẽ tăng tốc mạnh mẽ từ nửa cuối quý 3/2026.