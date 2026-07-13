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Ô tô nhập khẩu tiếp tục hút khách mua, trong đó một số mẫu xe gầm cao đa dụng thương hiệu xe Nhật Bản được nhập từ các nước trong khu vực Đông Nam Á có giá bán cạnh tranh áp đảo danh sách 6 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026.
Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam liên tục biến động, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn cho thấy sức hút với tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước trong nửa đầu năm 2026.
Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại nửa đầu năm 2026 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 187.883 xe ô tô các loại, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 105.341 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 82.492 xe bán ra, tăng 7%. Các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026 phần lớn là xe gầm cao đa dụng thương hiệu xe Nhật Bản được nhập từ các nước trong khu vực Đông Nam Á có giá bán cạnh tranh.
Dưới đây là thông tin chi tiết về 6 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026:
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