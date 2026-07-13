Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam liên tục biến động, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn cho thấy sức hút với tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước trong nửa đầu năm 2026.

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn cho thấy sức hút với tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước Ảnh: Bá Hùng

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại nửa đầu năm 2026 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 187.883 xe ô tô các loại, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 105.341 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 82.492 xe bán ra, tăng 7%. Các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026 phần lớn là xe gầm cao đa dụng thương hiệu xe Nhật Bản được nhập từ các nước trong khu vực Đông Nam Á có giá bán cạnh tranh.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 6 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026:

1. Toyota Yaris Cross: 8.146 xe

Dẫn đầu danh sách này là mẫu Crossover hạng B - Toyota Yaris Cross nhập khẩu từ Indonesia. Không chỉ vượt qua Vios, Innova Cross… để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam, Yaris Cross còn là mẫu ô tô nhập khẩu hút khách nhất nửa đầu năm 2026. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế, giá bán dễ tiếp cận đồng thời phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau… là những yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Kết thúc nửa đầu năm 2026, tổng doanh số Toyota Yaris Cross đạt 8.146 xe, tăng gần 2.800 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota Yaris Cross phân phối tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hiện có giá 650 - 728 triệu đồng. Ngoài bản động cơ đốt trong truyền thống, mẫu xe này còn có phiên bản hybrid - Yaris Cross HEV Ảnh: Bá Hùng

2. Mitsubishi Xforce: 6.299 xe

Xếp ngay sau Toyota Yaris Cross là Mitsubishi Xforce. Tương tự đối thủ đồng hương, Mitsubishi Xforce cũng được phân phối tại Việt Nam theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Indonesia. Trong nửa đầu năm 2026, Xforce liên tục được Mitsubishi Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lên đến hàng chục triệu đồng, đồng thời tái cơ cấu lại danh mục sản phẩm. Sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị. Mitsubishi Xforce tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, có giá 605 - 720 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

3. Mitsubishi Xpander: 6.203 xe

Xếp ngay sau Xforce là mẫu MPV phổ thông cỡ nhỏ - Mitsubishi Xpander. Ngoài phiên bản lắp ráp trong nước, mẫu xe này còn được hãng xe Nhật phân phối các phiên bản nhập khẩu từ Indonesia. Đáng chú ý, Xpander nhập khẩu lại có sức hút lớn hơn xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, trong tổng số 7.791 xe Mitsubishi Xpander đến tay khách hàng Việt Nam trong nửa đầu năm 2026, có tới 6.203 xe Xpander nhập khẩu. Bất chấp thị trường có khá nhiều lựa chọn cùng tầm giá và phân khúc MPV 5+2 có thêm nhiều đối thủ mới… Mitsubishi Xpander vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi của nhà phân phối đối với Xpander. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), có giá 560 - 699 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

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4. Ford Everest: 6.101 xe

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu SUV 7 chỗ này sở hữu danh mục lựa chọn đa dạng với 6 phiên bản, giá bán 1,129 - 1,629 tỉ đồng. Nỗ lực không ngừng của Ford trong việc cải tiến, nâng cấp mẫu mã, áp dụng ưu đãi, giảm giá… giúp Ford Everest tiếp tục giữ được sức hút với khách hàng. Sau nửa đầu năm 2026, doanh số bán Ford Everest đạt 6.101 xe, tăng 967 xe so với kỳ năm ngoái. Kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, hiện đại không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng vận hành linh hoạt là những yếu tố giúp Everest được nhiều người Việt lựa chọn. Đây cũng là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam sau nửa đầu năm 2025 Ảnh: Chí Tâm

5. Toyota Innova Cross: 5.623 xe

Cùng với Yaris Cross, mẫu Toyota Innova Cross nhập khẩu từ Indonesia cũng góp mặt trong danh sách này. Doanh số mẫu MPV này sau nửa đầu năm đạt 5.623 xe, tăng 2.178 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

6. Mitsubishi Destinator: 5.189 xe

Mẫu xe thứ ba của Mitsubishi góp mặt trong danh sách này. Gia nhập thị trường Việt Nam mới được hơn nửa năm theo diện ô tô nhập khẩu từ Indonesia, Mitsubishi Destinator lập tức cho thấy sức hút với người tiêu dùng. Thiết kế hiện đại, thực dụng với 7 chỗ ngồi cùng hàng loạt trang bị, tính năng kèm giá bán khá hấp dẫn… giúp Destinator nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng. Mitsubishi Destinator được nhập khẩu từ Indonesia, phân phối 2 phiên bản, giá bán từ 780 - 855 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm



