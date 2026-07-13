Thị trường Việt Nam tiêu thụ bao nhiêu xe máy mỗi ngày sau nửa đầu năm 2026

Người Việt tiêu thụ bao nhiêu xe máy mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026?

Thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, bất chấp xu hướng chuyển dịch sang xe máy điện và những đề xuất hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong tại một số đô thị lớn.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong quý 2/2026, cả 5 thành viên VAMA gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM bán ra tổng cộng 638.431 xe, giảm 90.690 xe so với quý đầu năm nhưng vẫn tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số của các thành viên VAMM đạt 1.367.552 xe, tăng 83.261 xe, tương đương 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính bình quân, mỗi ngày người Việt mua khoảng 7.587 xe máy mới thuộc các thương hiệu trong hiệp hội, phần lớn là xe máy xăng.

Người Việt vẫn chuộng xe máy xăng, bất chấp xe máy điện đang ngày càng phổ biến ẢNH: BÁ HÙNG

Quy mô thực tế của thị trường còn lớn hơn khi số liệu trên chưa bao gồm doanh số xe máy điện của VinFast, Yadea, Dat Bike... và các thương hiệu mô tô, xe máy nhập khẩu không thuộc VAMM.

Xe máy xăng vẫn giữ sức hút nhờ giá bán dễ tiếp cận, mạng lưới đại lý và sửa chữa rộng, khả năng tiếp nhiên liệu nhanh. Trong khi đó, hạ tầng sạc xe máy điện tại nhiều địa phương chưa đồng bộ, khiến người dùng ở khu vực nông thôn hoặc thường xuyên đi xa vẫn ưu tiên phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.