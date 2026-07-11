Người Việt mua sắm gần 1,4 triệu xe máy xăng trong nửa đầu năm 2026

Bất chấp những dự báo về xu hướng dịch chuyển sang xe máy điện cùng với việc nhiều địa phương đang xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng động cơ đốt trong… thị trường xe máy truyền thống tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 vẫn cho thấy sức hút rất lớn. Số liệu vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố cho thấy tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc hiệp hội này tiếp tục tăng trưởng, phản ánh nhu cầu mua sắm xe máy xăng của người Việt vẫn ở mức cao.

Hơn 8.100 xe máy mới được người Việt mua sắm mỗi ngày trong quý 1/2026

Gần 1,4 triệu xe máy xăng mới tiêu thụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố mới đây cho thấy, trong quý 2/2026 cả 5 hãng xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM) đã bán ra thị trường 638.431 xe, giảm 90.690 xe so với quý đầu năm. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe tiêu thụ xe máy của các thành viên VAMM vẫn tăng 4,4%.

Trong quý 2/2026 cả 5 hãng xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM) đã bán ra thị trường 638.431 xe, giảm 90.690 xe so với quý đầu năm Ảnh: B.H

Kết quả này nâng tổng doanh số bán xe máy của các thành viên VAMM sau nửa đầu năm 2026 lên mức 1.367.552 xe, tăng 83.261 xe tương đương 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trung bình mỗi ngày người Việt mua sắm 7.587 xe máy mới của các thành viên thuộc VAMA, trong đó chủ yếu là xe máy xăng.

Tuy nhiên, kết quả này chưa phản ánh hết quy mô của thị trường xe máy Việt Nam trong nửa đầu năm 2026, khi chưa bao gồm doanh số bán điện VinFast, Yadea, Dat Bike… xe máy được các cửa hàng không chính hãng phân phối hay các mẫu mã mô tô, xe máy của các thương hiệu xe nhập khẩu không thuộc VAMM như TVS Motor, Kawasaki, Harley-Davidson, Ducari…

Vì sao xe máy xăng vẫn giữ sức hút?

Theo các chuyên gia trong ngành, có nhiều nguyên nhân khiến nhu cầu mua xe máy xăng vẫn tiếp tục tăng. Trước hết, xe máy xăng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của đa số người dân, đặc biệt tại các tỉnh, thành ngoài hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM. Hệ thống cửa hàng bán hàng, bảo dưỡng, sửa chữa và cung ứng phụ tùng của các thương hiệu xe máy truyền thống như Honda, Yamaha… đã được xây dựng trong nhiều năm, giúp người dùng dễ dàng sử dụng với chi phí hợp lý.

Thời gian qua, nhiều hãng xe cũng liên tục tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá hoặc hỗ trợ trả góp nhằm kích cầu, góp phần duy trì sức mua Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, giá bán của nhiều mẫu xe số và xe tay ga phổ thông vẫn phù hợp với thu nhập của phần lớn người dân. Thời gian qua, nhiều hãng xe cũng liên tục tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá hoặc hỗ trợ trả góp nhằm kích cầu, góp phần duy trì sức mua.

Một yếu tố khác là hạ tầng phục vụ xe máy điện tại nhiều địa phương vẫn chưa đồng bộ. Không ít người tiêu dùng, nhất là khách hàng ở khu vực nông thôn hoặc thường xuyên di chuyển quãng đường dài, vẫn ưu tiên xe máy xăng nhờ khả năng tiếp nhiên liệu nhanh, phạm vi hoạt động lớn và ít phụ thuộc vào hệ thống sạc. Ngoài ra, tâm lý chờ đợi công nghệ pin tiếp tục hoàn thiện cũng khiến nhiều khách hàng chưa vội chuyển sang xe máy điện.

Giới kinh doanh xe máy nhận định nhu cầu mua sắm trong nửa cuối năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức tích cực. Giai đoạn từ quý 3 đến cuối năm thường là mùa cao điểm tiêu thụ xe máy nhờ nhu cầu mua sắm phục vụ năm học mới, đi làm... Ngoài ra, cuộc cạnh tranh giữa xe máy xăng và xe máy điện được dự báo sẽ tiếp tục gay gắt khi nhiều hãng tung ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ và triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Giới kinh doanh xe máy nhận định nhu cầu mua sắm trong nửa cuối năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức tích cực Ảnh: B.H

Trong ngắn hạn, xe máy điện nhiều khả năng tiếp tục mở rộng thị phần tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, với doanh số gần 1,4 triệu xe chỉ trong nửa đầu năm 2026, xe máy xăng vẫn chứng minh vị thế là phương tiện giao thông phổ biến nhất tại Việt Nam và sẽ còn giữ vai trò chủ lực của thị trường trong những năm tới, trước khi quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh diễn ra mạnh mẽ và đồng bộ hơn.