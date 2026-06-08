Lộ diện 10 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới hiện nay

Nhu cầu mua sắm mô tô, xe máy hai bánh của người dân trên toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp tình hình kinh tế vẫn còn nhiều biến động, giá xăng dầu diễn biến thất thường cùng xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh đang diễn ra mạnh mẽ. Nhu cầu thị trường gia tăng cũng góp phần thúc đẩy doanh số nhiều thương hiệu xe máy trên toàn cầu tiếp tục tăng trưởng.

Mới đây, dựa trên cơ sở tổng hợp số liệu đăng ký xe hai bánh mới tại 98 thị trường trên toàn thế giới, chiếm khoảng 98,5% ngành công nghiệp toàn cầu; chuyên trang MotorCycles Data vừa công bố danh sách những thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới tính đến hết tháng 4.2026.

Honda vẫn là thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới với tổng doanh số bán đạt hơn 7,35 triệu xe bán ra, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2025 Ảnh: Bá Hùng

Theo Motorcycles Data, Honda vẫn là thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới với tổng doanh số bán đạt hơn 7,35 triệu xe bán ra, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2025. Danh mục sản phẩm đa dạng, cùng nỗ lực phát triển, mở rộng sản phẩm sang các phân khúc xe máy điện và thế mạnh về thương hiệu… là những yếu tố giúp Honda tiếp tục là thương hiệu xe máy được ưa chuộng nhất thế giới. Trước đó, trong năm 2025, Honda đã bán ra toàn cầu hơn 20 triệu xe máy mới, chiếm tới 31,9% thị phần xe máy trên thế giới.

Vị trí thứ 2 thuộc về thương hiệu xe máy Ấn Độ - Hero MotoCorp với 2 triệu xe máy bán ra, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này dù chưa thể tạo áp lực với Honda nhưng cũng giúp Hero MotoCorp xếp trên Yamaha. Theo đó, tổng doanh số xe máy mới Yamaha bán ra thị trường trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 1,7 triệu xe, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh số xe máy mới Yamaha bán ra thị trường trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 1,7 triệu xe, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: Bá Hùng

Nhuự vậy, so với năm ngoái, 3 vị trí dẫn đầu danh sách 10 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới vẫn không thay đổi. Trong đó, Honda tiếp tục cho thấy sự áp đảo khi tạo ra khoảng cách khá xa so với các đối thủ bám đuổi.

TVS Motor cũng giữ vững vị trí thứ tư với 1,57 triệu xe bán ra, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2026, qua đó bám sát Yamaha trong cuộc đua doanh số. Hãng xe điện Yadea xếp thứ năm với 1,36 triệu xe bán ra, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025 đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những hãng xe máy điện hàng đầu thế giới.

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, các vị trí lần lượt thuộc về Bajaj Auto xếp thứ 6 với doanh số tăng 15%. Suzuki (tăng 7,4%), Royal Enfield (tăng 19,7%), Niu Technologies (tăng 35,4%) và Italika (tăng 5,9%).

VinFast không góp mặt trong top 10 nhưng theo MotorCycles Data đây là hãng xe có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất Ảnh: Bá Hùng

Thương hiệu xe máy điện VinFast không góp mặt trong top 10 nhưng theo MotorCycles Data đây là hãng xe có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất. Cụ thể, từ vị trí 53 trong năm 2025, VinFast vừa vươn lên xếp thứ 13 tính đến tháng 4 năm nay với doanh số tăng 204,7% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng tại thị trường nội địa và chiến lược mở rộng đầy tham vọng.