Hàng loạt mẫu xe máy Honda tại Việt Nam tăng giá bán từ tháng 7.2026

Bất chấp thị trường xe máy Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, sức mua liên tục biến động cùng áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ xu hướng phát triển mạnh mẽ của xe máy điện… nhiều mẫu xe tay ga, xe máy Honda đang phân phối tại Việt Nam vẫn được hãng tăng giá bán.

Theo thông tin vừa được Honda Việt Nam (HVN) công bố, bắt đầu từ ngày 1.7.2026 đơn vị này chính thức điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của các phiên bản, mẫu mã xe tay ga, xe máy Honda tại thị trường Việt Nam. Mức tăng giá dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng tùy từng mẫu mã, phiên bản cũng như mức thuế giá trị gia tăng.

Các mẫu mã, phiên bản khác như Honda Vario 160 Thể thao, Honda SH 160i, Honda Winner R, Honda ADV350 đều có mức tăng giá 200 ngàn đồng Ảnh: B.H

Trong đó, dòng xe tay ga cao cấp Honda SH 350i có mức tăng giá cao nhất. Cụ thể, từ ngày 1.7.2026 các phiên bản SH 350i có giá bán 151,39 - 152,89 triệu đồng, tăng từ 200 - 700 ngàn đồng so với trước đây.

Các mẫu mã, phiên bản khác như Honda Vario 160 Thể thao, Honda SH 160i, Honda Winner R, Honda ADV350 đều có mức tăng giá 200 ngàn đồng so với thời điểm trước ngày 1.7.2026. Trong khi đó, giá bán các dòng xe máy, xe tay ga 125cc như Honda LEAD, Honda Air Blade 125, Honda Sh Mode 125, Honda Vario 125, Honda SH 125i hay Honda CT 125, Super Cub… đều có giá bán tăng thêm khoảng gần 200 ngàn đồng.

Riêng các dòng xe máy số phổ thông như Honda Wave Alpha, Honda Wave RSX hay Honda Future 125 FI cũng được điều chỉnh tăng giá nhưng không đáng kể.

Giá bán hầu hết các mẫu xe tay ga, xe máy Honda đang phân phối tại Việt Nam tăng thêm vài trăm ngàn đồng bắt Ảnh: B.H

Về lý do điều chỉnh giá bán của hầu hết các mẫu mã xe máy, xe tay ga chạy bằng xăng của Honda lần này, phía Honda Việt Nam cho biết: "Việc điều chỉnh này đã được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên cơ sở ứng phó với những biến động toàn cầu về giá nguyên vật liệu và cần thiết nhằm duy trì chất lượng sản phẩm".

Đợt điều chỉnh giá bán xe máy Honda tại Việt Nam lần này diễn ra trong bối cảnh các dòng xe máy xăng đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ sự phát triển mạnh mẽ của xe máy điện trong thời gian gần đây. Theo số liệu từ chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu - MotorCycles Data, trong khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường xe máy Việt Nam vẫn đang giữ được nhịp tăng trưởng nhưng chủ yếu đến từ mảng xe máy điện. Trong khi đó, nhịp tăng trưởng của mảng xe máy xăng đang có dấu hiệu chậm lại.

Giá bán các mẫu xe máy, xe tay ga Honda từ ngày 1.7.2026 Nguồn: Honda

Giá bán các mẫu xe máy, xe tay ga Honda từ ngày 1.7.2026 Nguồn: Honda

Honda vẫn là thương hiệu chiếm phần lớn thị phần xe máy mới bán ra tại Việt Nam, tuy nhiên xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam thời gian gần đây cùng sự lớn mạnh của VinFast, Yadea… đang tạo ra áp lực cạnh tranh lớn lên các hãng xe máy truyền thống như Honda. Khoảng 2 năm trở lại đây, Honda Việt Nam cũng bắt đầu gia nhập thị trường xe máy điện với một số mẫu mã mới được phân phối trên thị trường.