Hãng xe nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?

Hãng xe nào bán chạy nhất thị trường Việt Nam nửa đầu năm 2026?

Thị trường ô tô Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 chứng kiến cuộc đua giảm giá diễn ra ở hầu hết các thương hiệu. Hàng loạt chương trình ưu đãi, hỗ trợ lệ phí trước bạ cùng nhiều mẫu xe mới tung ra giúp sức mua tiếp tục tăng trưởng. Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công (HTV) và VinFast, người Việt đã mua sắm gần 329.000 ô tô trong 6 tháng đầu năm nay. Trong đó, có 5 thương hiệu dẫn đầu gồm VinFast, Toyota, Hyundai, Mitsubishi và Ford.

VinFast tiếp tục giữ vị trí số một với 115.916 xe bán ra, tạo khoảng cách lớn so với toàn bộ các đối thủ còn lại. Kết quả này chủ yếu đến từ sức hút của các mẫu xe điện như Limo Green, VF 3 và VF 5... Xếp thứ hai có Toyota với doanh số 35.410 xe. Trong đó, Yaris Cross, Vios và Innova Cross tiếp tục là những mẫu xe đóng góp lớn cho hãng xe Nhật Bản.

Ranger góp phần thúc đẩy doanh số chung cho hãng xe Ford tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hyundai đứng ở vị trí thứ ba với 25.069 xe bán ra. Những mẫu xe chủ lực của hãng gồm Tucson, Creta và Accent. Mitsubishi xếp thứ tư với doanh số 21.617 xe, phần lớn nhờ hai sản phẩm chủ lực là Xpander và Xforce. Đây cũng là những mẫu xe duy trì sức hút cao trong các phân khúc MPV và SUV đô thị.

Ford đứng thứ năm với 21.232 xe bán ra. Ranger, Territory và Everest tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh số. Tuy nhiên, Ford là thương hiệu duy nhất trong nhóm dẫn đầu ghi nhận lượng xe bán ra giảm so với cùng kỳ năm ngoái.