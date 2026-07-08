Xe MPV phổ thông: Hyundai Stargazer đại hạ giá, Mitsubishi Xpander tăng ưu đãi đấu Veloz

Những năm gần đây, xe MPV phổ thông 7 chỗ tầm giá dưới 750 triệu đồng vốn là một trong những phân khúc sôi động nhất thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua ô tô chững lại trong những tháng gần đây, các mẫu mã thuộc phân khúc này rầm rộ giảm giá bán thông qua các chương trình ưu đãi được nhà sản xuất, phân phối áp dụng nhằm tạo sức hút.

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Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bước sang tháng 7.2026, cuộc đua giảm giá giữa các mẫu xe MPV phổ thông 7 chỗ tiếp tục nóng lên khi hàng loạt mẫu mã được các nhà sản xuất, phân phối triển khai ưu đãi qua các hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá trực tiếp hoặc tặng thêm quà nhằm kích cầu. Gần như toàn bộ những mẫu xe chủ lực thuộc phân khúc này gồm Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7 Hybrid, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio và Honda BR-V… đều được áp dụng ưu đãi với giá trị từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng tùy phiên bản, đời xe.

Cuộc đua giảm giá giữa các mẫu xe MPV phổ thông 7 chỗ tiếp tục nóng lên khi hàng loạt mẫu mã được các nhà sản xuất, phân phối triển khai ưu đãi Ảnh: B.H

Trong đó, đáng chú ý nhất vẫn là Hyundai Stargazer. Mẫu MPV của hãng xe Hàn Quốc tiếp tục trở thành cái tên có mức ưu đãi cao nhất phân khúc khi được nhà phân phối áp dụng chương trình giảm giá lên tới 117 triệu đồng trong tháng 7.2026. Đây cũng là một trong những mức ưu đãi lớn nhất từng được áp dụng cho Stargazer kể từ khi mẫu xe này gia nhập thị trường Việt Nam. Việc Hyundai duy trì mức giảm sâu cho thấy hãng vẫn đang quyết tâm cải thiện sức cạnh tranh của Stargazer, nhất là khi mẫu xe này chưa tạo được áp lực đủ lớn lên Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross về doanh số.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander - mẫu MPV nhiều năm liên tiếp dẫn đầu cuộc đua doanh số cũng không đứng ngoài cuộc đua kích cầu. Trong tháng 7.2026, khách hàng mua Xpander được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời nhận thêm phiếu nhiên liệu, đưa tổng giá trị ưu đãi lên khoảng 67 - 80 triệu đồng tùy phiên bản.

Hyundai Stargazer được áp dụng chương trình giảm giá lên tới 117 triệu đồng trong tháng 7.2026 Ảnh: B.H

Cụ thể, với giá trị gói ưu đãi lên đến 67 triệu đồng, giá bán thực tế bản Xpander MT 2026 hiện chỉ còn hơn 500 triệu đồng. Bản Xpander AT Premium có giá niêm yết 659 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi chỉ còn 579 triệu đồng. Bản Xpander Cross giảm 80 triệu đồng, đưa giá bán thực tế chỉ còn ở mức 619 triệu đồng.

So với những tháng trước, giá trị ưu đãi dành cho Xpander tiếp tục được gia tăng, phản ánh quyết tâm của Mitsubishi trong việc duy trì lợi thế trước sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ.Dù vẫn là mẫu xe có lượng khách hàng ổn định nhờ thương hiệu, khả năng giữ giá và chi phí sử dụng thấp, Xpander cũng chịu ảnh hưởng nhất định từ xu hướng người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc.

Không chỉ Hyundai và Mitsubishi, các hãng xe Nhật Bản cũng đồng loạt tung ưu đãi để gia tăng sức hút. Trong đó, bộ đôi Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio tiếp tục được Toyota triển khai ưu đãi ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Với chương trình này, Toyota Veloz Cross hiện được giảm từ 73 - 75 triệu đồng, trong khi đó Toyota Avanza Premio có mức ưu đãi khoảng 65 - 70 triệu đồng, giúp gia tăng khoảng cách về giá với nhiều mẫu crossover cỡ nhỏ.

Khách mua Honda BR-V được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với phiên bản L và 50% lệ phí trước bạ với bản G Ảnh: B.H

Suzuki XL7 Hybrid cũng được giảm khoảng 65 triệu đồng, tiếp tục phát huy lợi thế là một trong số ít mẫu MPV sử dụng hệ truyền động hybrid trong tầm giá dưới 700 triệu đồng. Honda BR-V không giảm trực tiếp bằng tiền mặt nhưng vẫn được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với phiên bản L và 50% lệ phí trước bạ với bản G. Với mức hỗ trợ này, số tiền khách hàng tiết kiệm được cũng lên tới vài chục triệu đồng tùy từng địa phương đăng ký xe.

Việc gần như toàn bộ các mẫu MPV phổ thông đều được ưu đãi giảm giá cho thấy cuộc cạnh tranh trong phân khúc này đang ngày càng khốc liệt. Thay vì chỉ cạnh tranh về thiết kế, trang bị hay công nghệ, giá bán thực tế sau ưu đãi đang trở thành yếu tố quyết định giúp các hãng thu hút khách hàng.