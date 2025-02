10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng đầu năm 2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander

Thời gian bán hàng rút ngắn do kỳ nghỉ Tết nguyên đán khiến lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng đầu năm 2025 giảm 40% so với tháng 12.2024. Cuộc đua vào top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam cũng có nhiều sự xáo trộn ngay trong bước "chạy đà" kho doanh số nhiều mẫu mã ô tô vốn hút khách đã giảm mạnh so với giai đoạn cuối năm 2024.

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2025. Nguồn: VAMA, TC Motor

Ford tạm thời chiếm ưu thế nhờ sức hút từ bộ đôi Ranger và Territory. Toyota có đến 3 đại diện góp mặt. Trong khi, bộ đôi Mitsubishi Xpander, Xforce vẫn chứng tỏ được sức hút nhưng lượng xe bán ra trong tháng đầu năm 2025 đã giảm đáng kể so với cuối năm 2024.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng đầu năm 2025:

1. Ford Ranger: 1.115 xe

Ford Ranger là mẫu xe có khởi đầu tốt nhất trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 với 1.115 xe bán ra trong tháng 1.2025. Kết quả này thấp hơn tháng 12.2024 gần 500 xe. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đố, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng. Ảnh: B.H

2. Mazda CX-5: 1.000 xe

Bất chấp biến động về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam, Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức hút với 1.000 xe bán ra, giảm 125 xe so với tháng 12.2024. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng. Giá bán cạnh tranh cùng kiểu dáng thời trang, bắt mắt, nhiều trang bị, tính năng là yếu tố giúp Mazda CX-5 tạo được sức hút với khách hàng. Ảnh: B.H

3. Mitsubishi Xpander: 808 xe

Là một trong những mẫu ô tô động cơ xăng bán chạy nhất Việt Nam vào năm ngoái nhưng Mitsubishi Xpander lại có bước chạy đà không mấy khả quan khi chỉ bán được 808 xe trong tháng 1.2025. Đây là lần đầu tiên, mẫu MPV này khởi đầu năm mới với doanh số bán dưới mức 1.000 xe. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), giá bán từ 560 - 703 triệu đồng. Trong đó, một số phiên bản đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: B.H

4. Ford Territory: 700 xe

Với 700 xe bán ra trong tháng 1.2025, Ford Territory đã thay thế Everest để cùng với Ranger góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. So với tháng cuối năm 2024, doanh số Territory tăng 88 xe. Hiện tại, mẫu Crossover này đang được phân phối 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 759 - 889 triệu đồng. Ảnh: B.H

Thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2024 có nhiều dấu ấn đáng chú ý

5. Toyota Yaris Cross: 645 xe

Mẫu ô tô bán chạy nhất của Toyota trong tháng 1.2025. Toyota Yaris Cross khởi đầu năm 2025 với 645 xe bán ra, giảm 933 so với tháng 12.2024. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế là yếu tố tạo nên thành công cho Yaris Cross. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng. Ảnh: B.H

6. Honda City: 568 xe

Honda City là mẫu xe Honda duy nhất góp mặt trong danh sách này. Doanh số Honda City trong tháng 1.2025 đạt 568 xe, tăng 136 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Honda City dẫn đầu phân khúc sedan hạng B trong tháng 1.2025. Mẫu xe này đang được Honda lắp ráp tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 499 - 569 triệu đồng. Ảnh: B.H

7. Mitsubishi Xforce: 552 xe

Tương tự Xpander, doanh số Mitsubishi Xforce trong tháng đầu năm 2025 cũng chỉ đạt 552 xe, giảm 588 xe. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng. Ảnh: B.H

8. Hyundai Accent: 530 xe

Cũng không giữ được nhịp tăng trưởng doanh số nhưng Hyundai Accent với 530 xe bán ra, giảm 1.331 xe so với tháng 12.2024 vẫn góp mặt trong nhóm ô tô bán chạy nhất. Hyundai Accent tại Việt Nam do HTV lắp ráp phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 439 - 569 triệu đồng. Ảnh: B.H

9. Toyota Vios: 490 xe

Đã có 490 xe Vios đến tay khách hàng trong tháng 1.2025, giảm 1.014 xe so với tháng 12.2024. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 479 - 600 triệu đồng. Từ tháng 2.2025 Toyota Vios được hãng xe Nhật áp dụng lại gói ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mẫu xe này kết thúc năm 2024 với tổng doanh số đạt 14.210 xe. Ảnh: TYC

10. Toyota Innova Cross: 480 xe

Mẫu xe thứ 3 của Toyota góp mặt trong danh sách này. Doanh số Toyota Innova Cross tại Việt Nam tháng 1.2025 đạt 480 xe, giảm 723 xe so với tháng cuối năm 2024. Toyota Innova Cross đang cho thấy sức hút khi bước sang thế hệ mới. Mẫu xe này hiện có 2 phiên bản, giá bán từ 810 - 998 triệu đồng. Ảnh: TMV