10 ô tô bán ít nhất nửa đầu năm 2026: Nhiều xe tiền tỉ góp mặt

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Nhóm xe Nhật Bản chiếm số lượng áp đảo trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam nửa đầu năm 2026. Trong đó, Hyundai Elantra là đại diện duy nhất của xe Hàn Quốc.

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