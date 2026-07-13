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Xe Thị trường

10 ô tô bán ít nhất nửa đầu năm 2026: Nhiều xe tiền tỉ góp mặt

Chí Tâm
Chí Tâm
Nhóm xe Nhật Bản chiếm số lượng áp đảo trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam nửa đầu năm 2026. Trong đó, Hyundai Elantra là đại diện duy nhất của xe Hàn Quốc.
10 ô tô bán ít nhất nửa đầu năm 2026: Nhiều xe sang xuất hiện - Ảnh 1.

 

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