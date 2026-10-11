10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2026: Toyota Yaris Cross dẫn đầu

Tương tự Ford Territory, sau nhiều tháng vắng bóng KIA Seltos cũng góp mặt trở lại trong cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2026 với 1.152 xe bán ra, tăng 466 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của KIA tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Kiểu dáng thời trang, hiện đại lại tích hợp nhiều tính năng công nghệ giúp Seltos tạo được sức hút với khách hàng. Sau 9 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này đạt 7.109 xe. KIA Seltos hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối 6 phiên bản, giá bán từ 549 - 689 triệu đồng