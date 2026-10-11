10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2026: Toyota Yaris Cross dẫn đầu

Sức mua hồi phục tạo động lực giúp
doanh số bán ô tô tăng trưởng trở lại. Trong đó, lượng tiêu thụ nhiều mẫu ô tô động cơ xăng, dầu được cải thiện đáng kể so với những tháng trước đây. Các mẫu ô tô thương hiệu Nhật Bản tiếp tục áp đảo cuộc đua vào top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2026. Tuy nhiên, Ford cũng không hề kém cạnh khi có tới 3 cái tên góp mặt.
10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2026
Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2026: 1. Toyota Yaris Cross: 1.799 xe
Với 1.799 xe bán ra trong tháng 9.2026, tăng 879 xe so với tháng trước đó, Toyota Yaris Cross đòi lại vị trí số 1 từ tay Mitsubishi Triton trong cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 9 vừa qua. Kiểu dáng hiện đại, đồng thời có thêm lựa chọn với bản hybrid tiết kiệm xăng là yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 650 - 728 triệu đồng đồng thời đang được giảm tới 74 triệu đồng với phiên bản hybrid
2. Toyota Innova Cross: 1.461 xe
Sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, Toyota Innova Cross đã tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số để cải thiện thứ hạng. Mẫu MPV này đạt 1.461 xe bán ra trong tháng 9.2026, tăng 632 xe so với tháng trước đó, qua đó vươn lên xếp thứ hai trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2026. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng
3. Mazda CX-5: 1.449 xe
Trong khi đó, Mazda CX-5 cũng tìm lại nhịp tăng trưởng tuy nhiên với lượng xe bán ra đạt 1.449 xe, tăng 357 xe so với tháng trước đó khiến Mazda CX-5 rơi xuống vị trí thứ ba. Kiểu dáng thời trang, hiện đại tích hợp nhiều công nghệ tính năng… là những yếu tố giúp Mazda CX-5 tạo sức hút với khách hàng Việt Nam. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng
4. Mitsubishi Xforce: 1.323 xe
Mitsubishi Xforce tiếp tục góp mặt trong cuộc đua doanh số ô tô động cơ xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam, với 1.323 xe bán ra trong tháng 9.2026, tăng 659 xe so với tháng 8.2026. Với xu hướng khách hàng mua ô tô đang chuyển từ dòng sedan hạng các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ, Mitsubishi Xforce với kiểu dáng hiện đại cùng nhiều công nghệ tính năng, giá bán cạnh tranh tiếp tục tạo được sức hút. Mẫu SUV đô thị này hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 605 - 720 triệu đồng
5. Ford Territory: 1.285 xe
Ford Territory cũng trở lại cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất với 1.285 xe bán ra trong tháng 9.2026, tăng 675 xe so với tháng 8.2026. Bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Kết quả này không chỉ giúp Territory trở lại cuộc đua ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất mà còn trở thành mẫu xe Ford hút khách nhất trong tháng vừa qua. Mẫu Crossover 5 chỗ này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng
6. KIA Seltos: 1.152 xe
Tương tự Ford Territory, sau nhiều tháng vắng bóng KIA Seltos cũng góp mặt trở lại trong cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2026 với 1.152 xe bán ra, tăng 466 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của KIA tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Kiểu dáng thời trang, hiện đại lại tích hợp nhiều tính năng công nghệ giúp Seltos tạo được sức hút với khách hàng. Sau 9 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này đạt 7.109 xe. KIA Seltos hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối 6 phiên bản, giá bán từ 549 - 689 triệu đồng
7. Ford Ranger: 1.147 xe
Ford Ranger với doanh số đạt 1.147 xe, tăng 418 xe so với tháng 8.2026 xếp ở vị trí thứ bảy. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương với nhiều phiên bản khác nhau. Sức hút từ kiểu dáng, trang bị tính năng cùng khả năng vận hành mạnh mẽ… là những yếu tố giúp Ford Ranger giữ được vị thế ở phân khúc xe bán tải. Với việc mới được bổ sung các phiên bản mới, Ford Ranger tại Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 715 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỉ đồng
8. Ford Everest: 1.076 xe
Mẫu xe thứ ba của Ford góp mặt trong danh sách này. Nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá từ Ford cũng như đại lý giúp doanh số Ford Everest đạt 1.076 xe trong tháng 9.2026, tăng 386 xe so với tháng 8.2026. Ford Everest có sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, công nghệ, vận hành… đây cũng là những yếu tố giúp Everest tạo được sức hút với khách hàng Việt Nam
9. Hyundai Tucson: 1.004 xe
Hyundai Tucson xếp vị trí thứ 9 trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026. Mẫu Crossover 5 chỗ này đạt doanh số 1.004 xe trong tháng 9.2026, tăng 397 xe so với tháng 8.2026. Kiểu dáng thiết kế thời trang, tích hợp nhiều tính năng trang bị cùng giá bán cạnh tranh… là những yếu tố giúp Tucson tạo sức hút với khách hàng Việt Nam. Hyundai Tucson cũng được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 769 - 989 triệu đồng
10. Mitsubishi Xpander: 954 xe
Mitsubishi Xpander tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9 trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026. Doanh số mẫu MPV này đạt 954 xe, tăng 286 xe so với tháng 8.2026. Bất chấp Xpander gặp phải áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này vẫn tạo được sức hút nhờ kiểu dáng, trang bị và các chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 560 - 703 triệu đồng
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