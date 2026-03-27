10 ô tô giữ giá nhất sau 5 năm sử dụng: Xe Toyota chiếm ưu thế

Bên cạnh kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng… khả năng ô tô giữ giá hay còn gọi là tỷ lệ khấu hao sau một thời gian sử dụng là một trong những yếu tố được nhiều người mua ô tô quan tâm. Bởi không ai muốn chiếc xe của mình mất giá quá nhanh chỉ sau vài năm sử dụng. Chính vì vậy, để khách hàng mua ô tô có thêm thông tin tham khảo, hàng năm Công ty chuyên khảo sát thị trường, tư vấn mua xe iSeeCars, có trụ sở tại Boston, Mỹ thường tiến hành các cuộc khảo sát về mức độ khấu hao, khả năng giữ giá của các mẫu ô tô bán tại Mỹ sau 5 năm sử dụng.

Năm nay, iSeeCars đã phân tích hơn 950.000 xe ô tô đã qua sử dụng được ít nhất 5 năm, rao bán lại từ tháng 3.2025 đến 2.2026 để xác định tỷ lệ khấu hao trong 5 năm. Kết quả khảo sát của iSeeCars năm nay cho thấy, trung bình mỗi chiếc ô tô mất giá khoảng 41,8% sau 5 năm sử dụng, ít hơn so với năm ngoái (45,6%). Trong đó, ô tô điện có tỷ lệ khấu hao cao nhất, đồng nghĩa với việc mất giá nhanh hơn ô tô hybrid, xe động cơ đốt trong sau 5 năm sử dụng.

Cụ thể, giá trị ô tô điện nói chung sau 5 năm sử dụng giảm 57,2%, trong khi con số này với ô tô hybrid chỉ 35,4% và xe bán tải chỉ 34,2%. Ông Karl Brauer, nhà phân tích kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars cho biết: "Mặc dù SUV là kiểu dáng xe chiếm ưu thế nhất trên thị trường Mỹ, nhưng phân khúc xe bán tải và xe hybrid lại giữ giá tốt nhất trong tất cả các loại xe. Ô tô điện tiếp tục mất giá nhiều hơn bất kỳ dòng xe nào khác, vượt xa mức trung bình của toàn ngành".

Trong số 10 ô tô giữ giá sau 5 năm đầu sử dụng, đa số là xe thể thao thuộc các thương hiệu Đức, Mỹ và các mẫu xe bán tải. Toyota chiếm ưu thế khi có tới 5 mẫu xe góp mặt, tuy nhiên tất cả đều xếp sau Porsche 718 Cayman, Porsche 911… trong danh sách 10 ô tô giữ giá nhất sau 5 năm sử dụng.

Trong đó, Porsche 718 Cayman dẫn đầu danh sách 10 ô tô giữ giá nhất trên thị trường xe cũ. Khi bán lại sau 5 năm đầu sử dụng, tỷ lệ khấu hao của Porsche 718 Cayman chỉ 9,6%, tương đương 6.988 USD, điều này đồng nghĩa với việc mẫu xe này mất giá chưa tới 10% sau 5 năm sử dụng.

Vị trí thứ hai thuộc về Porsche 911. Theo iSeeCars, sau 5 năm đầu sử dụng, khi bán lại tỷ lệ khấu hao Porsche 911 chỉ ở mức 11,1% tương đương 15.533 USD. Ngoài giá trị thương hiệu, việc Porsche thường xuyên tung ra các phiên bản đặc biệt, thậm chí có thể trở thành những chiếc xe có giá trị sưu tập trong tương lai, chính là yếu tố giúp Porsche 911 trở thành một trong những mẫu ô tô giữ giá tốt nhất hiện nay.

10 ô tô giữ giá nhất sau 5 năm sử dụng Nguồn: iSeeCars

Trong khi đó, với việc luôn được nhiều người săn lùng để làm xe "chơi" cũng như sưu tập. Chevrolet Corvette chỉ mất 18,7%, tương đương 13.365 USD giá trị khi bán lại sau 5 năm đầu sử dụng. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về hai mẫu xe bán tải Toyota là Toyota Tacoma (19,9%) và Toyota Tundra (21,2%).

5 vị trí còn lại ở nửa cuối bảng xếp hạng đều thuộc về các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Trong đó vị trí thứ 6 thuộc về Honda Civic (22,9%) và Subaru BRZ (23,7%). Các vị trí còn lại đều do các mẫu xe Toyota nắm giữ, gồm mẫu xe thể thao Toyota GR Supra có tỷ lệ mất giá 24% tương đương 13.963 USD sau 5 năm sử dụng. Toyota RAV4 (25,2%) và Toyota Corolla hatchback (25,5%).