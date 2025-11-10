Có những mẫu xe được khách hàng chọn mua và sử dụng trong thời gian dài, trái lại cũng có không ít mẫu xe mới vừa lăn bánh, sử dụng chưa tới 1 năm đã được chủ xe rao bán lại. Theo kết quả khảo sát, phân tích mới đây của Công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn mua xe iSeeCars, không chỉ xe sang, ngay cả những mẫu ô tô phổ thông có thiết kế bắt mắt, cá tính, chi phí vận hành thấp nhưng cũng khiến người dùng "cả thèm chóng chán".

Dựa trên cơ sở khảo sát phân tích hơn 18,5 triệu xe mới được bán ra thị trường từ năm 2023 - 2024. Dựa trên số nhận dạng (số VIN) của mỗi xe, iSeeCars đã xác định liệu chiếc xe đó có được đăng ký lại trên thị trường xe cũ trong khoảng thời gian từ bốn tháng đến một năm sau ngày được đăng ký, lăn bánh khỏi đại lý và sau đó được bán hay không.

Hyundai Sonata là một trong những mẫu ô tô phổ thông khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu tiên sử dụng Ảnh: Motor1

Kết quả iSeeCars công bố cho thấy, danh sách 10 ô tô phổ thông khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu tiên sử dụng có sự góp mặt của các mẫu mã đến từ những thương hiệu xe Hàn Quốc, Nhật Bản thậm chí cả Mỹ và Anh. Trong đó, MINI dù nổi tiếng với những mẫu xe nhỏ gọn, thời trang, cá tính nhưng cũng là thương hiệu có nhiều mẫu xe góp mặt trong top 10 ô tô phổ thông người dùng bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng.

Cụ thể, MINI Clubman là mẫu xe xếp ở vị trí đầu tiên với tỷ lệ bán lại ngay trong năm đầu sử dụng ở mức 11,4%, tức gấp 3 lần mức trung bình của toàn thị trường (3,6%). Ngoài Clubman, MINI còn có Countryman xếp ở vị trí thứ 4 với tỷ lệ bán lại ngay trong năm đầu sử dụng ở mức 6,7%. MINI Hardtop 4 cửa xếp thứ 10 với 6,3%.

Đáng chú ý, một trong những mẫu ô tô phổ thông có giá hấp dẫn nhất thị trường là Mitsubishi Mirage cũng góp mặt ở vị trí thứ hai với tỷ lệ bán lại ngay trong năm đầu sử dụng ở mức 8,6%. Mazda có hai mẫu xe gồm Mazda CX-70 xếp vị trí thứ 3 với tỷ lệ bán lại ngay trong năm đầu sử dụng ở mức 7,2% và Mazda CX-90 (6,4%).

10 ô tô phổ thông khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu tiên sử dụng Nguồn: iSeeCars

Tương tự Mazda, Hyundai cũng có hai mẫu xe lọt vào danh sách này, gồm Hyundai Sonata (6,4%) xếp thứ 5 và mẫu bán tải Hyundai Santa Cruz (6,4%). Hai vị trí thứ 8 và thứ 9 lần lượt thuộc về Toyota GR Corolla và Jeep Cherokee cùng có tỷ lệ bán lại ngay trong năm đầu sử dụng ở mức 6,3%.

Ông Karl Brauer, chuyên gia phân tích thị trường kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Hiện nay, nhiều người mua ô tô phổ thông thường sử dụng các gói hỗ trợ tài chính thanh để vay mua xe mới. Nhiều người tiêu dùng có thể đang vay quá mức, buộc họ phải bán lại xe ngay sau khi mua và sử dụng không lâu. Ngoài ra cũng có những nguyên nhân khác xuất phát từ sở thích, trải nghiệm…"