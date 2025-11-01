Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Ô tô hãng nào khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại ngay trong năm đầu tiên?

Trần Hoàng
Trần Hoàng
01/11/2025 07:36 GMT+7

Ô tô của các thương hiệu xe sang như Porsche, Jaguar hay Land Rover khiến người dùng "cả thèm nhưng cũng chóng chán", có tỷ lệ bán lại sau năm đầu tiên cao nhất sử dụng cao nhất theo kết quả phân tích vừa được iSeecars công bố.

Bên cạnh thiết kế, công nghệ, vận hành… thời gian gắn bó của khách hàng cũng là yếu tố cho thấy sức hút từ các mẫu mã của một thương hiệu ô tô. Có những mẫu xe được khách hàng chọn mua và sử dụng trong thời gian dài, trái lại cũng có không ít mẫu xe mới vừa lăn bánh, sử dụng chưa tới 1 năm đã được chủ xe rao bán lại. Liên quan đến vấn đề này, mới đây Công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn mua xe iSeeCars vừa tiến hành cuộc khảo sát, phân tích để tìm ra những thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất, có tỷ lệ xe mới bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng cao nhất trên thị trường.

Ô tô nhanh chán nhất năm 2023: Thương hiệu nào khiến người dùng bán lại ngay? - Ảnh 1.

10 thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng hều hết là các hãng xe hạng sang

Ảnh: Bá Hùng

iSeeCars đã phân tích hơn 18,5 triệu xe mới được bán ra thị trường từ năm 2023 - 2024. Dựa trên số nhận dạng (số VIN) của mỗi xe, iSeeCars đã xác định liệu chiếc xe đó có được đăng ký lại trên thị trường xe cũ trong khoảng thời gian từ bốn tháng đến một năm sau ngày được đăng ký, lăn bánh khỏi đại lý và sau đó được bán hay không.

Kết quả iSeeCars công bố cho thấy, danh sách 10 thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng hầu hết là các hãng xe hạng sang của Đức, Anh, Nhật Bản.

Ô tô nhanh chán nhất năm 2023: Thương hiệu nào khiến người dùng bán lại ngay? - Ảnh 2.

10 thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng

Nguồn: iSeeCars

Trong đó, khá bất ngờ khi Porsche lại là thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất. iSeeCars cho biết có tới 16% xe Porsche được khách hàng mua mới nhưng sau khi lăn bánh chỉ khoảng 1 năm đã được rao bán lại trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Macan chiếm phần lớn trong số này, nhưng Cayenne cũng nằm trong số 20 mẫu xe được chủ xe bán lại nhiều nhất sau khoảng 1 năm sử dụng.

Xếp thứ hai là Jaguar với 10,7% xe mới, sau khi sử dụng gần 1 năm đã được rao bán lại. Tiếp theo là Mercedes-Benz (9,1%), Land Rover (8,9%); hai thương hiệu này cũng có nhiều mẫu mã nhất góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng do iSeeCars công bố.

Ô tô nhanh chán nhất năm 2023: Thương hiệu nào khiến người dùng bán lại ngay? - Ảnh 3.

Land Rover cũng góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng do iSeeCars công bố

Ảnh: Bá Hùng

Các thương hiệu còn lại trong danh sách 10 thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng gồm Infiniti (6,5%), BMW (6,2%), Genesis (6,1%), Audi và MINI đều là những thương hiệu có 6% xe được khách hàng mua mới nhưng sau khi lăn bánh chỉ khoảng 1 năm đã được rao bán lại trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Vị trí cuối bảng thuộc về Maserati (5,7%).

Theo các chuyên gia của iSeeCars, một chiếc ô tô mới được bán ngay sau khi sử dụng chưa tới một năm có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng có một điều chắc chắn, những chiếc xe này là cơ hội tuyệt vời cho người mua muốn mua xe "lướt" với mức giá thấp hơn đáng kể xe mới, bởi đây hầu hết là các mẫu mã thương hiệu có mức khấu hao khá cao. Người mua tiếp theo cũng hưởng lợi với chế độ bảo hành chính hãng dù xe đã qua sử dụng.

Tin liên quan

10 thương hiệu ô tô giá trị nhất toàn cầu năm 2025: Toyota bỏ xa xe Đức

10 thương hiệu ô tô giá trị nhất toàn cầu năm 2025: Toyota bỏ xa xe Đức

Toyota tiếp tục dẫn đầu, đồng thời bỏ xa các thương hiệu xe Đức, Mỹ, Hàn Quốc… về giá trị thương hiệu theo kết quả đánh giá, xếp hạng vừa được Interbrand công bố.

Nissan bật khỏi cuộc đua 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất toàn cầu

Người Việt mua sắm gần 390.000 ô tô mới, xe thương hiệu nào hút khách nhất?

Khám phá thêm chủ đề

ô tô mới bán lại bán lại ô tô ô tô dùng 1 năm bán lại iSeeCars Thương hiệu ô tô Ô tô đã qua sử dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận