Ô tô hãng nào khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại ngay trong năm đầu tiên?

Bên cạnh thiết kế, công nghệ, vận hành… thời gian gắn bó của khách hàng cũng là yếu tố cho thấy sức hút từ các mẫu mã của một thương hiệu ô tô. Có những mẫu xe được khách hàng chọn mua và sử dụng trong thời gian dài, trái lại cũng có không ít mẫu xe mới vừa lăn bánh, sử dụng chưa tới 1 năm đã được chủ xe rao bán lại. Liên quan đến vấn đề này, mới đây Công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn mua xe iSeeCars vừa tiến hành cuộc khảo sát, phân tích để tìm ra những thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất, có tỷ lệ xe mới bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng cao nhất trên thị trường.

10 thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng hều hết là các hãng xe hạng sang Ảnh: Bá Hùng

iSeeCars đã phân tích hơn 18,5 triệu xe mới được bán ra thị trường từ năm 2023 - 2024. Dựa trên số nhận dạng (số VIN) của mỗi xe, iSeeCars đã xác định liệu chiếc xe đó có được đăng ký lại trên thị trường xe cũ trong khoảng thời gian từ bốn tháng đến một năm sau ngày được đăng ký, lăn bánh khỏi đại lý và sau đó được bán hay không.

Kết quả iSeeCars công bố cho thấy, danh sách 10 thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng hầu hết là các hãng xe hạng sang của Đức, Anh, Nhật Bản.

10 thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng Nguồn: iSeeCars

Trong đó, khá bất ngờ khi Porsche lại là thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất. iSeeCars cho biết có tới 16% xe Porsche được khách hàng mua mới nhưng sau khi lăn bánh chỉ khoảng 1 năm đã được rao bán lại trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Macan chiếm phần lớn trong số này, nhưng Cayenne cũng nằm trong số 20 mẫu xe được chủ xe bán lại nhiều nhất sau khoảng 1 năm sử dụng.

Xếp thứ hai là Jaguar với 10,7% xe mới, sau khi sử dụng gần 1 năm đã được rao bán lại. Tiếp theo là Mercedes-Benz (9,1%), Land Rover (8,9%); hai thương hiệu này cũng có nhiều mẫu mã nhất góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng do iSeeCars công bố.

Land Rover cũng góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng do iSeeCars công bố Ảnh: Bá Hùng

Các thương hiệu còn lại trong danh sách 10 thương hiệu ô tô khiến người dùng nhanh chán nhất, bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng gồm Infiniti (6,5%), BMW (6,2%), Genesis (6,1%), Audi và MINI đều là những thương hiệu có 6% xe được khách hàng mua mới nhưng sau khi lăn bánh chỉ khoảng 1 năm đã được rao bán lại trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Vị trí cuối bảng thuộc về Maserati (5,7%).

Theo các chuyên gia của iSeeCars, một chiếc ô tô mới được bán ngay sau khi sử dụng chưa tới một năm có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng có một điều chắc chắn, những chiếc xe này là cơ hội tuyệt vời cho người mua muốn mua xe "lướt" với mức giá thấp hơn đáng kể xe mới, bởi đây hầu hết là các mẫu mã thương hiệu có mức khấu hao khá cao. Người mua tiếp theo cũng hưởng lợi với chế độ bảo hành chính hãng dù xe đã qua sử dụng.