10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2022

Điểm sáng bao trùm của 10 sự kiện này là TP đã kiểm soát dịch bệnh thành công, kinh tế có sự phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP là 9,03% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách ước đạt 457.500 tỉ đồng, bằng 118% dự toán. Đóng góp vào kết quả đó, UBND TP.HCM đánh giá có sự chung tay, góp sức của mọi tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể… đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn.

Cụ thể, 10 sự kiện nổi bật gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với TP.HCM; các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP.HCM được phát triển ngày càng rộng khắp; chương trình TP.HCM Chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City; khánh thành cầu Ba Son; Diễn đàn kinh tế TP.HCM; ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số; diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự kết hợp với phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ nhất với chủ đề “Thích ứng để phục hồi và kiến tạo phát triển”.

Đứng đầu danh sách 10 sự kiện là chuyến thăm và làm việc ngày 23.9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của TP.HCM về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng. Dành tình cảm hết sức đặc biệt cho TP.HCM, Tổng Bí thư đánh giá: “TP.HCM - một địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng, TP nhiều lần anh hùng, TP duy nhất của cả nước được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng của sự năng động, sáng tạo, đổi mới và luôn gợi nên niềm tin yêu, trìu mến trong đồng bào cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, được bạn bè quốc tế nể trọng”.





Cũng tại buổi làm việc, Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với TP.HCM để giải quyết cụ thể những đề xuất, kiến nghị cụ thể với tinh thần

“TP.HCM vì cả nước” và “Cả nước vì TP.HCM”, tạo điều kiện tốt nhất có thể để TP.HCM phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. UBND TP.HCM đánh giá sự kiện nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo người dân với kỳ vọng những chỉ đạo, gợi mở của Tổng Bí thư sẽ giúp TP khắc phục khó khăn, vướng mắc đã tồn tại trong thời gian qua, để tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước.