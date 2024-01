10 tác phẩm văn học dịch đáng chờ đón trong năm 2024

10 tác phẩm nổi bật dự kiến ra mắt trong năm 2024 T.D tổng hợp

Bản sao – Higashino Keigo

Bản sao là tác phẩm mới nhất được chuyển ngữ sau gần 40 tựa sách của “bậc thầy” trinh thám Nhật Bản Higashino Keigo - tiểu thuyết gia mảng trinh thám được độc giả Việt Nam vô cùng yêu thích. Cuốn sách kể về Mariko, một nữ sinh viên đại học đến từ Sapporo, đã rất ngạc nhiên khi thấy Futaba, một nữ sinh viên đại học đến từ Tokyo có ngoại hình giống hệt bản thân trên tivi. Mối liên kết định mệnh đã kết nối hai người này là gì? Câu chuyện sẽ xảy ra và tiếp diễn như thế nào?

Tiểu thuyết trinh thám Bản sao của nhà văn Higashino Keigo NXB và The Japan Times

Tính đến nay, sau hơn 30 năm bén duyên với nghiệp viết, ngót nghét 100 cuốn sách của Keigo đã được xuất bản và hơn một nửa trong số đó thành công vang dội. Rất nhiều thương hiệu sách tại Việt Nam đã khai thác bản quyền của tác giả này, và mỗi khi ra mắt đều tạo được làn sóng chờ đợi, yêu thích. Bản sao sẽ được ra mắt bởi thương hiệu 1980 Books.

The Color Purple - Alice Walker

The Color Purple (tạm dịch: Màu tím) đã giúp Alice Walker trở thành nữ nhà văn da màu đầu tiên đoạt giải Pulitzer. 2 năm sau đó, đạo diễn Steven Spielberg chuyển thể thành phim điện ảnh, và bộ phim này cũng đã nhận được đề cử 11 giải Oscar. Vào năm 2006, “bà hoàng truyền thông” Oprah Winfrey tiếp tục chuyển thể tác phẩm thành nhạc kịch, và đã chiến thắng 11 giải Tony. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời đầy đau khổ và bất hạnh của cô bé da màu 14 tuổi bị bố bạo hành và lạm dụng, từ đó sinh hai đứa con rồi bị đem bán, bị ép cưới một người đàn ông xa lạ chỉ để làm nô lệ trong nhà, để chăm sóc những đứa con ngỗ ngược của ông ta với người vợ trước.

Tiểu thuyết Màu tím của nhà văn Alice Walker NXB và The New York Times

Trong những ngày này, bản chuyển thể điện ảnh mới nhất với sự góp mặt của những ca sĩ da màu hàng đầu, gồm quán quân American Idol - Fantasia, “tiên cá” Halle Bailey, H.E.R… cũng đang có những phản ánh tích cực trên đường đua Oscar 2024. Bản chuyển ngữ đang được gấp rút thực hiện, dự kiến ra mắt vào tháng 1.2024 bởi thương hiệu Rainbow Books.

Cursed Bunny – Bora Chung

Sau khi Han Kang giành chiến thắng giải Man Booker quốc tế, Cursed Bunny (tạm dịch: Chú thỏ bị nguyền rủa) từng lọt vào danh sách chung khảo của giải thưởng này vào năm 2021. Gồm 10 truyện ngắn đa dạng về thể loại và màu sắc, từ kinh dị, viễn tưởng, hiện thực huyền ảo, siêu nhiên cho đến văn hóa dân gian kết hợp với nghệ thuật bản địa…, tác phẩm này đã khắc họa một cách độc đáo những nỗi kinh hoàng, tàn ác của chế độ phụ quyền và chủ nghĩa tư bản trong xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Tiểu thuyết Cursed Bunny của nhà văn Bora Chung NXB và The New York Times

Bora Chung, bên cạnh viết văn, hiện giảng dạy ngôn ngữ, văn học và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Nga tại Đại học Yonsei. Cô cũng chuyển ngữ các tác phẩm văn học hiện đại từ tiếng Nga và tiếng Ba Lan sang tiếng Hàn. Chung được đánh giá là 1 trong 3 nữ nhà văn đã mang văn học Hàn Quốc ra với toàn cầu. Tập truyện sẽ được Nhã Nam ra mắt trong thời gian tới, qua bản dịch của Hà Linh – dịch giả đã từng chuyển ngữ Han Kang, Hwang Jung Eun…

Đêm thiêng – Tahar Ben Jelloun

Là phần tiếp nối của Đứa trẻ cát, Đêm thiêng kể về hành trình của Amed/Zhara sau đêm định mệnh mà đối với cô là đã “chấm dứt” chính bản thể này, nhưng lại “giải thoát” cho bản thể khác. Trong Đêm thiêng, hành trình tìm lại bản thân và giới tính thực sẽ được tiếp tục, sau những bước đầu đã được đề cập ở Đứa trẻ cát. Chính từ đây mà tác phẩm đã phê phán cũng như làm rõ những quan niệm cổ hủ có thể hủy hoại cuộc đời của một con người như thế nào.

Tiểu thuyết Đêm thiêng của nhà văn Tahar Ben Jelloun NXB và The Guardian

Tác phẩm nói trên đã xuất sắc mang về cho Tahar Ben Jelloun giải thưởng Goncourt danh giá vào vào năm 1987. Kể từ đó đến nay, bộ tiểu thuyết này đã được chuyển ngữ sang hơn 40 thứ tiếng. Đêm thiêng sẽ được ra mắt bởi Hải Đăng Books vào giữa năm 2024, với bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi.

Fourth Wing – Rebecca Yarros

Là cuốn tiểu thuyết “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội TikTok suốt một năm qua, Fourth Wing (tạm dịch: Cánh thứ tư) là một tác phẩm phiêu lưu giả tưởng dành cho lứa tuổi mới lớn, và được đánh giá là có khả năng tạo nên cơn sốt như những gì Harry Potter của J.K.Rowling từng làm được.

Tiểu thuyết Fourth Wing của nhà văn Rebecca Yarros NXB và The New York Times

Tác phẩm kể về đất nước hư cấu Navarre, nơi cô gái 20 tuổi Violet Sorrengail được đào tạo để trở thành sử gia ghi lại biên niên của vùng đất này. Tuy nhiên, mẹ cô, một vị tướng, lại buộc cô phải bước vào hành trình chiến đấu bất chấp thiên tính, từ đó mà những hành trình bắt đầu mở ra với phép thuật, những sinh vật huyền bí và các mối quan hệ đặc biệt… Cuốn tiểu thuyết này đã được NXB Trẻ mua bản quyền, và được chuyển ngữ bởi dịch giả Hoàng Anh.

Jacket trắng – Herman Melville

Được in vào giữa thế kỷ 19, Jacket trắng là trung tâm của bộ ba tiểu thuyết lừng danh, gồm Redburn và tiểu thuyết nổi tiếng Cá voi trắng - MobyDick. Không còn miêu tả cuộc sống trên thuyền buôn hay tàu săn cá voi, xuyên suốt cuốn tiểu thuyết này là những diễn biến trên một tàu chiến lớn.

Tiểu thuyết Jacket trắng của nhà văn Henry Melville NXB và The New York Times

Từ khi ra mắt, Jacket trắng đã là một bài ca lớn lao về hải trình, giúp Melville tự nối mình vào với các nhân vật văn chương vĩ đại viết về biển cả. Nó được đánh giá là một hình mẫu vững chắc cho đề tài này. Tác phẩm cũng cho thấy một Melville chưa bao giờ hài hước đến vậy. Cuốn tiểu thuyết này sẽ được ra mắt bởi Xuất bản Khác.

Những hành tinh của Robin – Richard Powers

Là cuốn tiểu thuyết thứ 13 của nhà văn Mỹ Richard Powers, Những hành tinh của Robin xoay quanh nhà sinh vật học - thiên văn học Theo Byrne và cậu con trai 9 tuổi có những hành vi tâm lý bất thường. Trong một tai nạn giao thông, vợ anh qua đời, và việc không đồng ý với các chẩn đoán của bác sĩ đã thúc đẩy Byrne dành nhiều thời gian cùng con trai mình, từ đó cả hai đã được chữa lành thông qua tự nhiên, vũ trụ và quá trình học hỏi.

Tiểu thuyết Những hành tinh của Robin từ nhà văn Richard Powers NXB và The New York Times

Richard Powers là tác giả từng chiến thắng giải Pulitzer cho cuốn Vòm rừng. Trọng tâm của ông là các tác phẩm có sự kết hợp giữa hình thức hư cấu và các vấn đề mang tính thời sự như ô nhiễm môi trường, sự tuyệt chủng của các loài động thực vật… Vào năm 2021, cuốn sách này cũng lọt vào danh sách chung khảo của giải Booker. Tác phẩm sẽ được xuất bản bởi Bách Việt Books trong thời gian tới.

Phố ngũ hương – Tàn Tuyết

Nằm trong bộ 3 tác phẩm viết về tình yêu trong những chiều không – thời gian siêu thực có kết nối với nhau, Phố ngũ hương là phần đầu tiên cùng 2 tác phẩm Những chuyện tình thế kỷ mới (đã ra mắt) và Người tình cuối cùng. Xoay quanh con phố trong thành phố vô danh mà những cư dân bận bịu suy đoán về cuộc đời của một bà X. bí ẩn, cuốn sách này vừa đan xen những ngụ ngôn chính trị cùng những tưởng tượng siêu thực, từ đó thâm nhập vào những lo lắng hiện sinh sâu sắc nhất của thời đại ngày nay.

Tiểu thuyết Phố ngũ hương từ nhà văn Tàn Tuyết NXB và The New York Times

Phố ngũ hương được đánh giá là tác phẩm hài hước và độc đáo bậc nhất trong sự nghiệp Tàn Tuyết. Khi thông lệ trao giải đan xen, xét trên giới tính, của giải Nobel Văn chương ngày càng rõ hơn, thì 2024 có nhiều khả năng nhà văn đến từ Trung Quốc sẽ có cơ hội được vinh danh sau đúng 12 năm hiện tượng Mạc Ngôn. Tác phẩm sẽ được ra mắt trong thời gian tới bởi Nhã Nam.

The Seven Moons of Maali Almeida - Shehan Karunatilaka

Lấy bối cảnh Sri Lanka những năm 1980, cuốn sách theo chân linh hồn của nhiếp ảnh gia Maali Almeida – người quyết tâm đi tìm sự thật về cái chết của mình trong vòng một tuần hay 7 kỳ trăng, khi linh hồn anh dịch chuyển giữa 2 thế giới. Ở một thời kỳ xã hội bất ổn, chìm trong những cuộc thảm sát đẫm máu, cuốn sách gián tiếp lên án âm mưu và tội ác chiến tranh cũng như hòa bình giả tạo.

Tiểu thuyết The Seven Moons of Maali Almeida của nhà văn Shehan Karunatilaka NXB và The Standard

Đoạt giải Booker 2021, The Seven Moons of Maali Almeida (tạm dịch: Bảy kỳ trăng của Maali Almeida) mang đậm màu sắc hiện thực huyền ảo tương tự tác phẩm của nhà văn người Colombia – Garcia Marquez, và là đại diện mới nhất cho làn sóng trỗi dậy của văn chương Sri Lanka những năm gần đây. Bản dịch Việt ngữ sẽ do thương hiệu Wingsbooks thực hiện trong thời gian tới.

Tại rặng núi cuồng điên – H.P.Lovecraft

Là một trong những gương mặt trứ danh nhất của thể loại khoa học – viễn tưởng (sci-fi), H.P.Lovecraft là tác giả lớn và cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn thuộc thể loại này. Tại rặng núi cuồng điên xoay quanh các sự kiện trong chuyến thám hiểm thảm khốc tới Nam Cực vào năm 1930 và những gì được tìm thấy ở đó bởi một nhóm nhà thám hiểm Mỹ.

Tiểu thuyết Tại rặng núi cuồng điên của nhà văn H.P.Lovecraft The New York Times

Câu chuyện được cho là lấy cảm hứng từ sự quan tâm của Lovecraft đối với việc khám phá Nam Cực - lục địa vẫn chưa được khám phá đầy đủ vào những năm 1930. Sau Lời hiệu triệu của Cthulhu đã ra mắt vào năm 2022, đây hứa hẹn là tác phẩm giúp đưa tên tuổi Lovecraft đến với độc giả Việt Nam. Tác phẩm sẽ được chuyển ngữ bởi thương hiệu Bookism chuyên về dòng sci-fi nước ngoài, dự kiến ra mắt vào quý 1/2024.

*Thứ tự xuất hiện được sắp xếp theo bảng chữ cái.