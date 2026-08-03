10 tỉnh hứng đợt mưa lớn trên 300 mm từ 4.8

Chiều 3.8, dự báo viên Hồng Vân (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) đã cung cấp thông tin về đợt mưa lớn tại miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh xuất hiện từ ngày mai (4.8).

10 tỉnh hứng đợt mưa lớn trên 300 mm từ ngày mai 4.8 ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đó, từ ngày 4 - 6.8, các khu vực trên sẽ xuất hiện đợt, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Theo dự báo viên Hồng Vân, trọng tâm mưa lớn rơi vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An.

"Ngay trong tối và đêm nay, các tỉnh miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh cũng đã xảy ra mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 100 mm tập trung vào 6 tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang", dự báo viên Hồng Vân nói.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ về việc ứng phó với đợt mưa lớn trên.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy.

Cùng đó, chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.