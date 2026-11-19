Ngày 19.11, Carlsberg Việt Nam đã khánh thành đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái mới tại nhà máy bia Phú Bài (Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, thành phố Huế). Đây là một trong những dự án được đầu tư cho phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu ﻿phát thải ròng bằng 0 trên toàn bộ chuỗi giá trị của Tập đoàn Carlsberg vào năm 2040, đồng thời đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ẢNH: KHÁNH LINH

Tham dự buổi lễ có bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham Vietnam), ban lãnh đạo Carlsberg Việt Nam, các đối tác và cán bộ nhân viên công ty cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thành phố Huế.

Hệ thống điện mặt trời tại nhà máy bia Phú Bài được đầu tư với diện tích lắp đặt gần 9.500 m², tạo ra sản lượng điện tái tạo lên đến 2,23 triệu kWh, đáp ứng tới 10% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy bia Phú Bài.

Các đại biểu chúc mừng dự án hệ thống điện mặt trời áp mái mới tại nhà máy bia Phú Bài ẢNH: KHÁNH LINH

Việc đưa điện mặt trời trực tiếp vào hoạt động sản xuất góp phần tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu tác động đến môi trường và hướng tới quy trình sản xuất bia ngày càng bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ: "Trong hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Huế luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình phát triển của Carlsberg. Thông qua những khoản đầu tư thiết thực, Carlsberg Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow, hướng tới một tương lai bền vững hơn cho doanh nghiệp và những cộng đồng nơi chúng tôi hiện diện".

Ông Peter Wachenschwanz, Giám đốc cấp cao chuỗi cung ứng tích hợp Carlsberg Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ẢNH: KHÁNH LINH

Tại buổi lễ, ông Peter Wachenschwanz, Giám đốc cấp cao chuỗi cung ứng tích hợp Carlsberg Việt Nam, cho biết dự án điện mặt trời áp mái là một phần trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow của Tập đoàn Carlsberg tại Việt Nam, với bốn trụ cột trọng tâm: giảm phát thải carbon (Cutting Carbon), bảo vệ thiên nhiên (Protecting Nature), khuyến khích những lựa chọn có trách nhiệm (Inspiring Choice) và trao quyền cho con người (Empowering People). Trong đó, giảm phát thải carbon là một trọng tâm trong lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn vào năm 2040.

Tại nhà máy bia Phú Bài, những mục tiêu này đang từng bước được cụ thể hóa thông qua các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng tài nguyên. Việc ứng dụng công nghệ sản xuất bia tiết kiệm năng lượng, kết hợp với hệ thống thu hồi nhiệt và sử dụng hơi nước được tạo ra từ nhiên liệu sinh khối, giúp nhà máy tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy bia Phú Bài, thành phố Huế ẢNH: KHÁNH LINH

Song song đó, nhà máy tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong quản lý tài nguyên nước và chất thải, với hiệu suất sử dụng nước đạt khoảng 2,1 hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm (hl/hl), đồng thời đạt 100% chất thải được tái sử dụng không chôn lấp từ năm 2026.

Trước đó, Carlsberg Việt Nam đã đầu tư mở rộng nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, khánh thành vào tháng 8.2025. Sau mở rộng, công suất sản xuất của nhà máy tăng hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.