100 nghệ sĩ dự chương trình Jazz quốc tế lần thứ 1 tại Nha Trang

Bộ VH-TT-DL cho biết chương trình Jazz quốc tế lần thứ 1 tại Nha Trang hướng tới cả việc chinh phục khán giả đại chúng lẫn làm hài lòng giới chuyên môn nhờ sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, với đa dạng thể loại từ classic, Bossa Nova tới Jazz Funk và World music.



Theo PGS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, chương trình sẽ được tổ chức với điều kiện kỹ thuật tốt, các thiết bị sử dụng cho nhạc jazz rất chuyên dụng. Theo ông Đông, thị trường trong nước cũng đã bắt kịp rất nhanh những yêu cầu kỹ thuật của các buổi diễn chất lượng cao, nhờ đó các nhà cung cấp có đủ thiết bị, đáp ứng yêu cầu của nghệ sĩ quốc tế.

Cũng theo ông Đông, chương trình này sẽ không có hội đồng giám khảo mà chỉ đơn thuần là một sân chơi của jazz. Theo đó, sẽ có những người có chuyên môn tham gia để hỗ trợ sao cho chất lượng âm nhạc tốt nhất. Trong số này có Giám đốc âm nhạc Hoàng Anh Minh, Học viện Âm nhạc quốc gia VN. Cùng với ông Minh còn có thêm các chuyên gia khác tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN tại TP.HCM và Hà Nội. Từ đó, các nhà chuyên môn sẽ tìm ra những tác phẩm phù hợp với thị hiếu âm nhạc của người Việt.

Jazz Việt đã được giới thiệu với lãnh đạo cấp cao tới thăm VN ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chương trình kéo dài 5 đêm này sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm của TP.Nha Trang là Quảng trường 2.4 và sân bóng Thanh Niên. Cụ thể, tại Quảng trường 2.4 sẽ có chương trình khai mạc với chủ đề The spotlight of jazz (27.4), chủ đề The Latin night (29.4) và bế mạc với Jazz flows (1.5). Tại sân bóng Thanh Niên, chương trình có chủ đề Living the legend (28.4) và The Collection (30.4). Trừ đêm khai mạc và bế mạc sẽ kéo dài khoảng trên dưới 3 tiếng đồng hồ, mỗi đêm còn lại sẽ dài từ khoảng 2 - 2 tiếng rưỡi.

Về việc có mở thêm các điểm biểu diễn jazz khác trong thành phố hay không, Thứ trưởng Đông cho biết do là lần tổ chức đầu tiên nên tạm thời sẽ dừng lại ở 2 sân khấu lớn như trên, và chưa xây dựng mạng lưới điểm biểu diễn jazz. Tuy nhiên, ban tổ chức cho rằng qua sự kiện sẽ có thêm được nhiều khán giả cho jazz.

Việc công bố chương trình Jazz quốc tế lần thứ 1 tại Nha Trang khá sát với thời điểm diễn ra, chỉ cách nửa tháng, lại trong điều kiện giá vé máy bay cao, ban tổ chức cho biết khán giả mục tiêu của chương trình là những nguồn khách du lịch tại chỗ lúc đó. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng hy vọng những người yêu thích jazz sẽ tiếp cận và đến với chương trình. Tinh thần chung của những người tổ chức là phục vụ khán giả có mặt tại Nha Trang.

Ban tổ chức cho biết qua chương trình này, tỉnh Khánh Hòa muốn giới thiệu với người dân và du khách về một điểm đến an toàn, năng động, cũng như trải nghiệm mới về Nha Trang, nơi vẫn thường xuyên có các hoạt động văn hóa du lịch thể thao giàu trải nghiệm.