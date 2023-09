100% thí sinh trúng tuyển ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội đều nhập học

Chiều nay 26.9, Trường ĐH Y Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Tại đây, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, đã chúc mừng 1.349 tân sinh viên của 10 mã ngành đào tạo (16 mã ngành tuyển sinh) và 2.412 học viên sau đại học của 44 chuyên ngành vừa nhập trường.



GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, khen thưởng 5 tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ xét tuyển ĐH 2023 HỮU LINH

Tại buổi lễ, Trường ĐH Y Hà Nội đã khen thưởng 5 tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ xét tuyển ĐH 2023. Trong đó, có Mai Duy Anh Quân, thủ khoa khối B duy nhất của cả nước. 4 sinh viên còn lại gồm: Phạm Nguyễn Minh Tuấn, huy chương vàng hóa học quốc tế 2022; Nguyễn Mạnh Khôi, huy chương vàng quốc tế hóa học 2023; Vũ Thế Anh và Trần Phạm Mạnh, đều là học sinh đoạt huy chương đồng sinh học quốc tế 2023. Cả 5 sinh viên này đều học ngành y khoa.

Theo thống kê của trường, kết thúc đợt 1 mùa tuyển sinh ĐH năm 2023, tỷ lệ thí sinh nhập học của nhà trường đạt 93% (so với số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển). Nếu so với tổng số chỉ tiêu, số sinh viên đã nhập học đạt 98,5%. Như vậy, Trường ĐH Y Hà Nội là một trong số những trường ĐH có kết quả tuyển sinh đạt tỷ lệ thí sinh trúng tuyển (so với tổng chỉ tiêu) cao nhất trong mùa tuyển sinh ĐH năm nay.

Riêng ngành y khoa (với 4 mã tuyển sinh), trường dự kiến tuyển 520 chỉ tiêu, số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển là 525 và cả 525 thí sinh đều nhập học. So với số thí sinh trúng tuyển, số nhập học đạt 100%. Các ngành y học cổ truyền, y học dự phòng cũng là những ngành có số thí sinh nhập học đạt 100% so với chỉ tiêu. Ngành răng hàm mặt đạt 97%. Các ngành cử nhân sức khỏe tỷ lệ nhập học thấp hơn, trong đó thấp nhất là ngành điều dưỡng, tỷ lệ chung đạt 86%, riêng tại phân hiệu Thanh Hóa đạt 73%.

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS Nguyễn Hữu Tú nhắn nhủ sinh viên: "Hãy bắt đầu học tập một cách chủ động và nghiêm túc ngay từ bây giờ. Cần mẫn và tích cực, kiên trì và sáng tạo, tôi tin các em sẽ là những học viên, sinh viên thành công nhất sau này".