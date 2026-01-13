Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

1.000 tai nghe không dây giả nhãn hiệu 'nhà táo' quá cảnh chờ xuất đi Campuchia

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/01/2026 09:20 GMT+7

Cục Hải quan đã bắt giữ 1.000 tai nghe không dây giả nhãn hiệu Apple. Công ty vận chuyển đã không xuất trình được hồ sơ hợp lệ.

Thông tin từ Cục Hải quan, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu trong thời gian qua đã chủ động triển khai loạt biện pháp nghiệp vụ, chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp và giả mạo nhãn hiệu.

Gần đây nhất là vụ phát hiện cả ngàn chiếc tai nghe không dây giả hiệu Apple tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai). Ngày 13.10.2025, Đội 3 chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đã tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng đóng trong container số HLXU9004020 do Công ty TNHH AL (địa chỉ tại Hà Nội) vận chuyển quá cảnh từ Trung Quốc sang. Lô hàng được mở tờ khai tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư để xuất sang Campuchia.

Cụ thể, bằng các nghiệp vụ, nhận diện, thu thập thông tin và rà soát các đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm, qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện ngoài các mặt hàng đúng như khai báo hải quan, trong lô hàng còn có 1 mặt hàng không khai báo. Gồm 1.000 chiếc tai nghe Bluetooth nhãn hiệu AirPods Pro (2nd generation) với hộp sạc MagSafe (USB-C).

1.000 tai nghe không dây giả nhãn hiệu 'nhà táo' quá cảnh chờ xuất đi Campuchia- Ảnh 1.

Sản phẩm tai nghe không dây giả hiệu AirPods Preo của Apple do hải quan phát hiện

ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty TNHH AL không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh việc được chủ sở hữu nhãn hiệu Apple - nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam - ủy quyền xuất khẩu, nhập khẩu hoặc vận chuyển đối với mặt hàng tai nghe nêu trên.

Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu và trưng cầu giám định toàn bộ lô hàng. 

Kết quả giám định xác định toàn bộ số tai nghe trên là hàng giả mạo nhãn hiệu Apple, vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

1.000 tai nghe không dây giả nhãn hiệu 'nhà táo' quá cảnh chờ xuất đi Campuchia- Ảnh 2.

Lô hàng được vận chuyển từ Trung Quốc, quá cảnh tại Việt Nam để đi Campuchia

ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Theo cơ quan hải quan, trị giá hàng hóa thật tương đương khoảng 5,35 tỉ đồng, trong khi trị giá lô hàng giả này theo kết luận thẩm định giá chỉ 545,9 triệu đồng, tương đương gần 10% giá trị hàng thật.

Căn cứ quy định pháp luật, Cục Hải quan đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 440 triệu đồng đối với Công ty TNHH AL, đồng thời tịch thu toàn bộ lô hàng 1.000 chiếc tai nghe để bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy theo quy định. 

Hiện vụ việc đã được xử lý đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
