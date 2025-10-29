Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hoa tươi, gà, cá, hàu đông lạnh để tồn quá 90 ngày hải quan Tân Sơn Nhất

29/10/2025 10:54 GMT+7

Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (Chi cục Hải quan Khu vực II) vừa có thông báo tìm chủ sở hữu 28 lô hàng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu đã quá thời hạn 90 ngày nhưng chưa làm thủ tục. Đáng nói, trong số này có nhiều lô hàng là hàng động vực, thực vật tươi.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa ban hành Thông báo số 979 về việc thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng theo Thông tư số 203/2014 của Bộ Tài chính tại Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, theo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, có 28 lô hàng gồm 160 kiện, nặng 8.311 kg hàng hóa nhập khẩu tồn đọng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (địa chỉ: 46-48 Hậu Giang, phường Tân Sân Nhất, TP.HCM) đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu. Thế nhưng, số hàng này chưa được làm thủ tục hải quan.

Nhiều lô hàng được nhập khẩu từ năm 2021 - 2024.

Trong đó, có lô hàng như 21 kiện hàng là hoa tươi cắt cành gửi đến địa chỉ nhận là Duc Tam Business Investment Co. Ltd ở TP.HCM; lô hàng hàu đông lạnh nặng 214kg nhưng không có địa chỉ người gửi nhận; lô hàng bò đông lạnh, cua Trung Quốc gửi từ một doanh nghiệp ở Trung Quốc cho công ty thực phẩm tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2 Bình Dương...

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tìm chủ nhân 160 kiện hàng nhập khẩu để tồn quá 90 ngày

Đặc biệt, có 11 kiện hàng gà đông lạnh được gửi từ một doanh nghiệp có trụ sở ở Philippines, gửi cho bên nhận là Công ty TNHH Hải sản Đức Tân có địa chỉ trên đường Dương Quảng Hàm, TP.HCM, theo ghi chú của hải quan là đã thông báo thủ tục hủy, hàng được chuyển vào kho âm độ do có mùi quá nặng. Tương tự, lô hàng kiện hàu đông lạnh gửi từ một công ty có địa chỉ ở Nhật Bản, bên nhận ở Việt Nam là cá nhân cũng đang được liên hệ để hủy hàng...

Ngoài ra, có kiện hàng thực phẩm đông lạnh gửi cho Công ty Huy Nam Sea Food ở Kiên Giang được đưa vào danh sách hàng tồn đọng kỳ 9.

Thời hạn để đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo (27.10). Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng còn dưới 60 ngày, theo cơ quan hải quan, thời hạn đến nhận hàng là 15 ngày kể từ ngày thông báo.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn đến nhận hàng theo thông báo này, mà không có người đến nhận hàng, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II để xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư 203 của Bộ Tài chính.

