10.000 liều vắc xin cúm giúp bảo vệ sức khỏe người có công

Chương trình diễn ra từ ngày 27.7, dự kiến kéo dài đến hết ngày 20.8 tại gần 300 Trung tâm Tiêm chủng VNVC trên cả nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Những mũi vắc xin thay lời tri ân

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, cho biết nhiều người cao tuổi mang di chứng chiến tranh hoặc đang sống chung với nhiều bệnh mạn tính; họ có nguy cơ cao mắc cúm và gặp các biến chứng nghiêm trọng nếu không được chăm sóc và tiêm chủng vắc xin đầy đủ.

Một cựu chiến binh đến tiêm vắc xin tại VNVC ẢNH: VNVC cung cấp

“Chương trình là sự tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân cộng đồng mà VNVC đã thực hiện trong nhiều năm qua. Vào các dịp lễ lớn, chúng tôi thường xuyên triển khai các chương trình trao tặng vắc xin cho các lực lượng đã cống hiến vì Tổ quốc...”, bác sĩ chính Chính chia sẻ.

Ngay trong ngày đầu triển khai chương trình, các trung tâm tiêm chủng VNVC đón tiếp nhiều cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và nạn nhân chất độc da cam… đến tiêm vắc xin cúm miễn phí, đồng thời được tư vấn về các loại vắc xin cần thiết theo tình trạng sức khỏe.

Người lớn tuổi không nên chủ quan với cúm mùa

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp có thể lưu hành quanh năm và lây lan nhanh. Dù đa số người bệnh tự hồi phục, cúm vẫn có thể gây viêm phổi, tổn thương đa cơ quan, đồng thời làm nặng thêm các bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, hen suyễn... Người cao tuổi, người mắc bệnh nền và suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng, phải điều trị kéo dài.

Theo bác sĩ Chính, tiêm vắc xin cúm hằng năm là biện pháp đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện, biến chứng và tử vong. Do virus cúm liên tục biến đổi, mỗi người cần tiêm nhắc lại một mũi mỗi năm để duy trì miễn dịch bảo vệ.

Bác sĩ Chính lưu ý, ngoài vắc xin cúm, người cao tuổi cũng nên tiêm đầy đủ nhiều vắc xin quan trọng khác, đặc biệt là nhóm vắc xin tăng cường đề kháng hệ hô hấp, bảo vệ phổi khỏe mạnh như vắc xin phế cầu, vắc xin phòng virus hợp bào hô hấp (RSV), vắc xin zona thần kinh, sốt xuất huyết… nhằm tăng cường khả năng phòng bệnh.