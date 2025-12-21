Virus cúm A/H3N2 biến đổi, lưu hành rộng

Virus cúm A lưu hành rộng

Theo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến ngày 10.12, hoạt động của cúm mùa trên toàn cầu gia tăng trong những tháng gần đây, với tỷ lệ virus cúm A/H3N2 được phát hiện có xu hướng tăng.

Bệnh nhân cúm A được điều trị riêng biệt tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội ẢNH: TLBV

Virus cúm mùa, bao gồm virus A/H3N2, liên tục tiến hóa. Kể từ tháng 8.2025, đã có sự gia tăng nhanh chóng các virus thuộc phân nhóm A/H3N2 J.2.4.1, còn gọi là K, được phát hiện từ một số quốc gia dựa trên dữ liệu trình tự gen có sẵn. Virus cúm A/H3N2 phân nhóm K đã được phát hiện ở nhiều quốc gia.

Các virus thuộc phân nhóm K này có một số thay đổi so với các virus A/H3N2 có liên quan. Dữ liệu dịch tễ học hiện tại không cho thấy sự gia tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh, mặc dù phân nhóm này đánh dấu sự tiến hóa đáng chú ý trong virus cúm A/H3N2.

WHO đánh giá, vắc xin cúm hiện vẫn tiếp tục bảo vệ cả trẻ em và người lớn khỏi phải nhập viện, đặc biệt rất cần thiết đối với những người có nguy cơ cao bị biến chứng cúm và người chăm sóc họ. Ngay cả khi có một số khác biệt về mặt di truyền giữa các virus cúm đang lưu hành và các chủng virus có trong vắc xin, vắc xin cúm mùa vẫn có thể bảo vệ chống lại các virus biến dị và các chủng virus khác có trong vắc xin.

WHO tiếp tục theo dõi hoạt động cúm toàn cầu và các virus cúm, hỗ trợ các quốc gia trong năng lực giám sát và cập nhật hướng dẫn khi cần thiết.

Phòng bệnh chủ động bằng vắc xin cho các nhóm tuổi

Trong nước, thời gian gần đây, một số cơ sở tại Hà Nội ghi nhận các ca nhiễm cúm A nhập viện do biến chứng nặng như viêm phổi. Đáng lưu ý, ghi nhận ca nhiễm cúm A có tổn thương tiêu cơ vân cấp, là biến chứng hiếm gặp, diễn tiến bệnh phức tạp.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh cúm bằng đeo khẩu trang; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; khuyến khích chủ động tiêm vắc xin phòng cúm. Khi có triệu chứng cúm (ho, sốt, mệt mỏi, đau đầu...) cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Lưu ý thêm về phòng bệnh chủ động bằng vắc xin, ông Dương Chí Nam, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết sẽ có thêm một số vắc xin mới được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) theo lộ trình, bao gồm vắc xin cúm, để tiêm miễn phí cho người dân, ở các nhóm tuổi.

Trước đây, do nguồn lực hạn chế, TCMR ưu tiên vắc xin cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Hiện, đã có các hình thức tiêm chủng bắt buộc thông qua TCMR, tiêm chủng chống dịch và tiêm chủng tự nguyện, hướng tới tiêm chủng trọn đời, "tiêm chủng cho mọi người".

"Cùng với mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin, phòng bệnh chủ động, chúng tôi triển khai các chương trình truyền thông, mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn về phòng bệnh từ sớm, giúp người dân hiểu được rằng: tiêm đúng - tiêm đủ - tiêm kịp thời để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, tránh gánh nặng về chi phí y tế, góp phần ngăn chặn dịch bệnh trong cộng đồng", ông Nam nói.