10.000 VĐV tranh tài giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang 2024

Ngày 24.5 tại TP.HCM diễn ra lễ công bố giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang 2024. Giải diễn ra vào ngày 6 và 7.7, dự kiến thu hút 10.000 VĐV tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang ngày càng lớn mạnh BTC

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng BTC cho biết giải trở lại với nhiều đổi mới, cải tiến so với mùa giải năm ngoái và hướng đến những kỷ lục cá nhân. "Đây là cơ hội giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Hậu Giang phát triển, tràn ngập sức sống mạnh mẽ, trù phú đến với người dân trong nước, với cộng đồng thể thao và người nước ngoài. Nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, ẩm thực cũng được khuyến khích xây dựng trong thời điểm diễn ra giải nhằm phục vụ trải nghiệm tham quan và thưởng thức của VĐV", ông Trương Cảnh Tuyên chia sẻ.

Công bố giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang 2024 QA

Ông Nguyễn Tử Anh - Giám đốc điều hành Nexus Sport Events, đơn vị vận hành giải đấu cho biết đường chạy năm nay hoàn toàn đổi mới và không lặp lại giúp nâng cao trải nghiệm của VĐV. Đặc biệt, cung đường chạy được Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài quốc tế (AIMS) đo đạc và chứng nhận. Qua đó mỗi VĐV tham gia giải sẽ có cơ hội đăng ký các giải đấu lớn trên thế giới.

Một trong những mối quan tâm của VĐV khi tham gia giải là vấn đề chỗ ở, y tế, an ninh, hỗ trợ VĐV trên đường chạy. "Công tác y tế rất quan trọng trong bối cảnh đã xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc ở các giải chạy. Vì thế để VĐV an tâm, BTC cũng cần công bố cụ thể về sự chuẩn bị trong công tác y tế. Nếu được, BTC phối hợp với bộ phận y tế tổ chức buổi nói chuyện, trang bị kiến thức an toàn chạy bộ cho VĐV, cách xử lý các tình huống gặp phải ngay ngày họ đến làm thủ tục dự giải", một đại diện VĐV cho biết.

VĐV Chi Nguyễn (giữa) nhận suất tham dự World Marathon Majors QA

Những vấn đề, góp ý từ phía VĐV được BTC tiếp thu và cho biết các công tác tổ chức từ an ninh, y tế, ánh sáng, tiếp nước, hậu cần,… dành cho VĐV trên đường chạy đã được lên kế hoạch và vận hành bởi đội ngũ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm với mong muốn tạo sân chơi chuyên nghiệp, lành mạnh, an toàn.

Nhằm tạo điều kiện bước ra sân chơi quốc tế cho VĐV Việt Nam, năm ngoái BTC giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang dành tặng VĐV Hoàng Nguyên Thanh suất tham dự 1 trong 6 giải đấu danh giá thuộc World Marathon Majors là giải Berlin Marathon. Năm nay BTC quyết định trao thưởng cho VĐV nữ tấm vé tham gia giải thuộc World Marathon Majors với vinh dự thuộc về chân chạy Chi Nguyễn. "Tôi rất vui khi với ý tưởng của giải khi trao cơ hội cho VĐV Việt Nam thi đấu quốc tế. Bản thân tôi vinh dự khi đi tiên phong và tin tưởng một ngày không xa sẽ có nhiều VĐV Việt Nam chinh phục các giải marathon lớn trên thế giới", Chi Nguyễn nói.

VĐV sẽ có những trải nghiệm khó quên tại giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang 2024 BTC

Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang từng có sự góp mặt nhiều VĐV chuyên nghiệp đến phong trào như nổi tiếng như Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Phương Trinh, Hứa Thuận Long, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Long... Giải năm nay cũng hứa hẹn có sự tham gia của nhiều tên tuổi hàng đầu điền kinh Việt Nam.