10x Thanh Hóa nhận 600 USD, được vinh danh cầu thủ xuất sắc giải TNSV quốc tế

Lê Văn Thức, chàng cầu thủ 10x đến từ Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi không chỉ góp công lớn trong chiến thắng 2-1 trước Trường Đại học Lào ở trận chung kết, mà còn được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận – và cả Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Quốc tế 2025 – Cúp THACO.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 - cúp THACO: Lê Văn Thức, số 17, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở tuổi đôi mươi, Văn Thức (số áo 17) đã có một giải đấu trọn vẹn khi góp phần giúp đội bóng quê hương lên ngôi vô địch. Đáng nói hơn, đây là chiếc cúp thứ hai trong vòng nửa tháng mà đội bóng này giành được – minh chứng cho phong độ và tinh thần thi đấu đỉnh cao của họ.

Chặng đường đến ngôi vương không trải đầy hoa hồng. Tập thể đội bóng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã trải qua một tháng đầy thử thách, với lịch tập luyện và thi đấu dày đặc. Nhưng chính những vất vả đó đã hun đúc nên bản lĩnh của nhà vô địch.

Gia đình, người thân chúc mừng Lê Văn Thức chiều 30.3 ẢNH: LÊ NAM

"Trận chung kết, đội bạn Trường Đại học Lào là một đối thủ rất mạnh. Họ chơi tốt, nhưng may mắn đã mỉm cười với chúng em. Đó là lý do đội giành được chiến thắng và chiếc cúp vô địch. Đây cũng là chiếc cúp thứ hai của đội trong vòng một tháng, là niềm vinh dự to lớn đối với toàn trường. Một tháng vừa qua là khoảng thời gian tập luyện và thi đấu rất vất vả. Anh em trong đội đã luôn cố gắng từng trận một để đạt kết quả tốt nhất", Thức chia sẻ.

Văn Thức không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ mà còn trở thành niềm tự hào của toàn trường và người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa.

