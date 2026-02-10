11 bị cáo 'khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành' nhận án tù

Chiều 10.2, TAND khu vực 1 TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với 11 bị cáo liên quan vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành, TP.HCM, xảy ra hồi tháng 3.2025.

Bị cáo Hồ Ngọc Tuấn (hàng trên, thứ hai từ phải qua) và bị cáo Nguyễn Văn Thẩm (ngoài cùng, bên trái) ẢNH: THẢO NHÂN

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Tuấn 2 năm 9 tháng tù; 4 bị cáo: Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm ở Long An cũ), Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân (vợ của Quyết), Nguyễn Đăng Khoa cùng bị phạt 2 năm 3 tháng tù; 4 bị cáo: Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa cùng bị phạt 2 năm tù.

2 bị cáo còn lại là Ngô Văn Ràng (thợ làm hòm) và Lại Hoàng Thiên Phúc (thợ chụp ảnh, quay clip), bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Phạm tội có tổ chức

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo khiêng quan tài đi ngược chiều, rồi "diễu phố" trước chợ Bến Thành gây ảnh hưởng trật tự công cộng, mỹ quan đô thị; các bị cáo phạm tội có tổ chức, có sự bàn bạc, phân công, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, HĐXX xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với từng bị cáo, như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt; có bị cáo gia đình có công cách mạng...

Cáo trạng xác định, ngày 1.3.2025, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại nhóm 4 người khiêng quan tài màu đen "diễu phố" trước cửa Nam chợ Bến Thành (quận 1 cũ).

HĐXX và đại diện Viện KSND khu vực 1 ẢNH: THẢO NHÂN

Tại tòa, các bị cáo khai mục đích khiêng quan tài màu đen "diễu phố" là để quảng bá bộ sưu tập quần áo mới cho một tài khoản TikTok. Bị cáo Hồ Ngọc Tuấn cùng vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Quyết - Vũ Thị Thanh Xuân và Nguyễn Đăng Khoa, đã lên kế hoạch quay clip gây sốc, phản cảm trên. Tuấn mua một cỗ quan tài từ trại hòm của Nguyễn Văn Thẩm với giá 3,5 triệu đồng, yêu cầu sơn đen và thuê Thẩm cùng 5 nhân viên khiêng vác quan tài, để quay phim.

Chiều 25.2.2025, sau khi quay chụp tại một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa (TP.HCM), nhóm này đã cho người khiêng quan tài đi bộ ngược chiều dưới lòng đường.

Do chưa hài lòng với kết quả, Tuấn tiếp tục yêu cầu nhóm thợ làm hòm chở quan tài ra khu vực chợ Bến Thành. Tại đây, nhóm bị cáo mặc áo thiết kế riêng, khiêng quan tài băng qua các giao lộ, đèn tín hiệu giao thông dưới lòng đường Lê Lai và trước cửa Nam chợ Bến Thành để quay clip.

4 bị cáo tham gia khiêng quan tài trước chợ Bến Thành ẢNH: CHỤP LẠI TỪ VIDEO CLIP

"Hối hận tột cùng"

Đoạn video sau khi đăng tải vào ngày 1.3.2025 đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Cơ quan tố tụng xác định hành vi khiêng quan tài "diễu phố" tại trung tâm thành phố là phản cảm, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị.

Toàn bộ nhóm tổ chức, người quay phim và nhóm thợ hòm thực hiện hành vi khiêng thuê đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước tòa, bị cáo Hồ Ngọc Tuấn khai lấy ý tưởng khiêng quan tài "diễu hành" khi xem clip nước ngoài. Bị cáo không biết rằng việc "diễu hành" như trên là vi phạm pháp luật nên mới làm. Khi bị công an mời làm việc, bị cáo biết sai và rất ăn năn.

Các bị cáo được Tuấn và Thẩm thuê quay phim, chụp hình, khiêng quan tài trước chợ Bến Thành, khi trình bày trước tòa đều khóc, và mong HĐXX khoan hồng. Các bị cáo khai "khi được thuê, bị cáo chỉ muốn kiếm tiền, không nghĩ rằng hành vi đó vi phạm pháp luật".

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, 11 bị cáo trình bày vì thiếu hiểu biết pháp luật nên hành xử không đúng, mong HĐXX xem xét, tuyên mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình. Bị cáo Vũ Thị Thanh Xuân nói đây là "sự hối hận tột cùng của bị cáo. Mong HĐXX khoan hồng".



