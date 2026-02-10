Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xét xử 11 bị cáo 'khiêng quan tài trước chợ Bến Thành' để PR bán hàng

Phan Thương
Phan Thương
10/02/2026 12:17 GMT+7

Nhóm bị cáo tạo content (sáng tạo nội dung) bằng những hình ảnh gây sốc như khiêng quan tài đi ngược chiều, rồi 'diễu phố' ở trước chợ Bến Thành, để thu hút tương tác, bán quần áo.

Chiều nay 10.2, TAND khu vực 1 TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 11 bị cáo liên quan vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành, TP.HCM, xảy ra hồi tháng 3.2025.

11 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng tội danh “gây rối trật tự công cộng”, gồm: Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm ở Long An cũ), Hồ Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân (vợ của Quyết), Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa, Ngô Văn Ràng (là các nhân viên thợ hòm), Lại Hoàng Thiên Phúc (thợ chụp ảnh).

Cáo trạng thể hiện, ngày 1.3.2025, tài khoản TikTok đăng tải video 4 người mặc trang phục quần áo đen - chữ đỏ khiêng quan tài màu đen "diễu phố" trước khu vực cửa Nam, chợ Bến Thành (thuộc địa bàn Q.1 cũ).

Đang xét xử 11 bị cáo 'khiêng quan tài trước chợ Bến Thành' để PR bán hàng - Ảnh 1.

4 bị cáo tham gia khiêng quan tài trước chợ Bến Thành

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Công an sau đó đã triệu tập những người có liên quan về trụ sở để làm rõ và xác định, đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn tạo tài khoản mạng xã hội TikTok với mục đích bán quần áo online.

Khoảng tháng 10.2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Nguyễn Văn Quyết và Vũ Thị Thanh Xuân cùng bán hàng online, đăng quảng cáo trên trang TikTok. Tuấn thuê thêm Nguyễn Đăng Khoa (bạn Tuấn) phụ giúp.

Hồ Ngọc Tuấn nảy sinh ý định quay clip 4 người mặc áo do Tuấn thiết kế khiêng quan tài "diễu phố", rồi đăng trên TikTok để quảng cáo sản phẩm. 

Sau đó Hồ Ngọc Tuấn đến trại hòm ở Long An (cũ) gặp Nguyễn Văn Thẩm mua 1 cỗ quan tài 3,5 triệu đồng, yêu cầu Thẩm sơn đen toàn bộ và thuê Thẩm cùng 4 người khác để khiêng quan tài với giá 500.000 đồng/người.

Đang xét xử 11 bị cáo 'khiêng quan tài trước chợ Bến Thành' để PR bán hàng - Ảnh 2.

Nơi nhóm người quay clip

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ ĐIỆN TỬ

Cuối tháng 1.2025, Tuấn đi làm giấy decal và cùng Khoa, Quyết và Xuân xuống trại hòm dán vào quan tài rồi gửi lại đó. Khi nào chụp quảng cáo, Tuấn sẽ yêu cầu Thẩm sẽ chở lên TP.HCM.

Bị cáo Nguyễn Đăng Khoa đã đến studio trên đường Huyền Trân Công Chúa, TP.HCM thuê với giá 4 tiếng 1,3 triệu đồng để quay clip, chụp ảnh quan tài vào ngày 25.2. Tuấn đã thuê 2 mẫu ảnh; thuê Lại Hoàng Thiên Phúc để chụp ảnh, quay phim với giá 1 triệu đồng...

Khoảng 10 giờ sáng ngày 25.2, Tuấn và các bị cáo khác có mặt tại studio theo kế hoạch. Thẩm cùng với các bị cáo Hùng Cường, Quốc Cường, Sơn, Ràng và Nghĩa lái xe tang lễ chở quan tài đến giao cho Tuấn. Tuấn đưa 5 áo khoác có mẫu thiết kế cần quảng cáo cho họ để mặc vào rồi khiêng quan tài để chụp ảnh. 

Khiêng quan tài "diễu phố" để quảng cáo, bán quần áo

Khoảng 2 giờ chiều 25.2, sau khi chụp ảnh xong, Tuấn yêu cầu nhóm của Thẩm khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi khiêng quay về lại trước studio để quay clip, quãng đường khiêng quan tài khoảng 200 m. Sau đó nhóm của Thẩm để quan tài lên lại xe tang lễ rồi ra về. Tuấn cùng những người khác đến một quán cà phê để xem lại ảnh, clip.

Cảm thấy chưa hài lòng với clip đã quay, Tuấn bàn với Khoa, Quyết, Xuân đưa quan tài trở lại trước chợ Bến Thành để quay clip lại. Tuấn gọi Thẩm trở lại khu vực chợ Bến Thành để tiếp tục khiêng quan tài cho Tuấn quay clip và hứa trả thêm tiền công.

Đến khoảng 3 giờ chiều 25.2, Thẩm chở quan tài quay lại trước giao lộ Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Trương Định, phường Bến Thành. Tuấn đưa áo cho nhóm của Thẩm mặc rồi cho họ khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai - Trần Hưng Đạo, băng qua đèn xanh đèn đỏ, hướng về trước cửa Nam chợ Bến Thành, rồi trước cửa Nam chợ Bến Thành ra đường Lê Lai hướng về tới giao lộ Lê Lai - Phan Chu Trinh. Sau đó Thẩm chở quan tài về Long An (cũ) cất.

Trưa 1.3.2025, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người khiêng quan tài để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo. Đến ngày 3.3, bài đăng trên của Tuấn có 8.185 lượt thích, 925 lượt bình luận, 366 lượt lưu video, 4.127 lượt chia sẻ.

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp 9 người vụ khiêng 'quan tài' trước chợ Bến Thành

Bắt khẩn cấp 9 người vụ khiêng 'quan tài' trước chợ Bến Thành

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 9 người liên quan clip khiêng 'quan tài' trước chợ Bến Thành (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

khiêng quan tài Gây rối trật tự công cộng khiêng quan tài trước chợn Bến Thành bán quần áo bán hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận