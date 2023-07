11 cột mốc trên biển: Mốc A10 bị nhầm với cột cờ

Huyện đảo Lý Sơn được thành lập ngày 1.1.1993, trên cơ sở tách 2 xã Lý Hải và Lý Vĩnh của H.Bình Sơn. Đến 2019, Lý Sơn có 3 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã An Bình, An Vĩnh và An Hải.

Đầu tháng 1.2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, giải thể toàn bộ 3 xã An Bình, An Vĩnh và An Hải để thực hiện chính quyền 1 cấp trên địa bàn huyện. Lý Sơn có diện tích khoảng 10 km2, dân số khoảng 22.000 người.