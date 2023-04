Quảng Ngãi tăng chuyến tàu ra đảo Lý Sơn

"Ngày 29.4 và 30.4, chúng tôi đã tăng lên từ 20 - 24 chuyến tàu mỗi ngày để phục vụ du khách ra đảo Lý Sơn. Hiện chúng tôi tổ chức bán vé online nên việc mua vé đi lại trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại rất thuận tiện, không còn tình trạng xếp hàng, chờ đợi như mấy năm trước", ông Chức cho biết thêm.

Vào những dịp bình thường, bình quân mỗi ngày Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi chỉ tổ chức từ 4 - 5 chuyến tàu từ cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn và ngược lại.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, an toàn cho hành khách trên tuyến đường thủy này, Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ phương tiện vận chuyển.

Ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND H.Lý Sơn, cho biết từ ngày 29 - 30.4, đảo Lý Sơn đón từ 3.000 - 4.000 khách du lịch đến tham quan, lưu trú. Các cơ sở homestay, nhà nghỉ, khách sạn trên đảo hầu như đã kín phòng.

"Trên đảo Lý Sơn hiện có hơn 130 nhà nghỉ, homestay và 7 khách sạn với hơn 1.000 phòng, có thể cùng lúc đáp ứng cho hơn 3.000 du khách đến tham quan. UBND huyện đã tuyên truyền các chủ nhà nghỉ, homestay, khách sạn… phải niêm yết giá. Trường hợp nào "chặt chém" du khách mà địa phương phát hiện, sẽ xử lý nghiêm. Ngoài ra, UBND H.Lý Sơn cũng vận động người dân tham gia tạo điều kiện chỗ ở cho du khách theo phương thức du lịch cộng đồng trong dịp lễ này", ông Ninh nói.