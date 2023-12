11 ngư dân Quảng Ngãi chìm tàu ở Hoàng Sa đã về đất liền an toàn

Ngày 5.12, 11 ngư dân đi đánh bắt hải sản trên tàu cá QNg 90458 TS đã được tàu cá của ông Tiêu Viết Lành đưa về cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Hiện sức khỏe các ngư dân này đều bình thường.

Ông Nguyễn Thành, thuyền trưởng tàu cá QNg 90458 TS, cho biết giông lốc đánh tới tấp làm tàu bứt ván, nước tràn vào các khoang, ngư dân xử lý không kịp. Gọi tàu bạn nhưng không ai nghe máy nên ngư dân nhắn tin vào máy giám sát hành trình để người nhà cầu cứu.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Bình Hải liên lạc với 2 tàu cá của các ông Tiêu Dương và Tiêu Viết Lành (cùng ở H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đến hỗ trợ tàu bị nạn.

Hai tàu cá này lai dắt tàu QNg 90458 TS về đảo Đá Lồi để xử lý. Tuy nhiên, tàu QNg 90458 TS bị no nước và chìm.

"Giờ về đến bờ, các anh ở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi xuống tàu động viên, anh em chúng tôi thấy rất ấm áp. Chúng tôi cảm ơn cơ quan chức năng đã hỗ trợ, chia sẻ trong lúc hiểm nguy", ông Thành nói.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và UBND xã Bình Châu đã gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho ngư dân bị nạn và tàu cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi động viên ngư dân sớm ổn định tinh thần, chủ động khắc phục thiệt hại để tiếp tục vươn khơi bám biển. Đồng thời, đề nghị các ngư dân phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong thiên tai, hoạn nạn ở ngư trường xa bờ.

Tàu cá QNg 90458 TS dài hơn 18 m, công suất 410 CV do ông Nguyễn Thành (34 tuổi, ở thôn An Hải, xã Bình Châu, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ đi hành nghề câu ở vùng biển Hoàng Sa vào ngày 29.11. Trong lúc di chuyển đến ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt, tàu không may bị nạn và chìm. Ước tính thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

