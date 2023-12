Cà Mau: Nổ lớn trên tàu cá khiến 3 ngư dân bị thương

Ngày 3.12, tin từ Công an H.Trần Văn (Cà Mau) cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn trên tàu cá khiến 3 ngư dân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 25 cùng ngày, anh B.M.C (34 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời) điều khiển tàu cá của mình đến cây xăng mua nhiên liệu để chuẩn bị ra biển đánh bắt. Tàu của anh C. hành nghề lưới ghẹ, nhưng không số hiệu, đi trên tàu còn có 4 ngư dân khác.

Nạn nhân vụ nổ tàu cá đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau G.B

Khi đến cây xăng và chưa kịp cặp bờ thì máy của tàu cá không hạ ga nhỏ được. Ít phút sau, có tiếng nổ lớn phát ra từ hầm máy khiến anh C. cùng 2 ngư dân bị thương. Ngay sau đó, cả 3 được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu. Trong đó, anh C. và 1 ngư dân bị bỏng hơn 50% cơ thể.

Kiểm tra, ghi nhận hiện trường cho thấy, nắp hầm tàu cá do nổ tác động làm văng ra xa, các cửa kính trên cabin vỡ thành nhiều mảnh, mạn tàu cá bị nứt.

Theo UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, tàu cá của anh C. được đóng mới năm 2023, chiều dài 11,5 m, chiều ngang 2,9 m, công suất máy 70 CV. Tàu của anh C. đã được UBND xã vận động ký cam kết ngưng hoạt động vào tháng 11.2023 vì tàu "3 không" (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm), nhưng anh C. vẫn cho tàu hoạt động và xảy ra sự cố trên.