Trong thông báo trên nền tảng Facebook ngày 20.11, Thủ hiến bang Manipur (Ấn Độ) Yumnam Khemchand Singh xác nhận 11 người thiệt mạng trong vòng 48 giờ, trong khi hơn 180 bệnh nhân được đưa đến 2 bệnh viện điều trị sau khi uống rượu nghi chứa chất độc hại.

Thủ hiến bang Manipur Yumnam Khemchand Singh (giữa) đến thăm một bệnh nhân ngộ độc rượu đang điều trị tại bệnh viện ở Imphal, bang Manipur (phía đông bắc Ấn Độ) ngày 20.11.2026 ẢNH: AFP

Ông Singh cho biết các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế. Chính quyền đã chỉ đạo 2 bệnh viện huy động nguồn lực, bảo đảm chăm sóc tốt nhất cho những người bị ảnh hưởng.

Một đội y tế do bác sĩ chuyên khoa nội dẫn đầu, mang theo thuốc men thiết yếu, cũng được điều động đến huyện Chandel (bang Manipur) nhằm tăng cường năng lực điều trị và ứng phó tại địa phương, theo AFP.

Thủ hiến Singh gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm. Hiện nhà chức trách chưa công bố kết luận về chất gây ngộ độc.

Theo truyền thông địa phương, các quan chức đã khuyến cáo người dân địa phương từng uống rượu từ thị trấn Sugnu thuộc bang Manipur trong tuần qua nên đi khám bệnh. Trong khi đó, giới chức Ấn Độ cũng khuyên người dân không nên uống rượu không rõ nguồn gốc.

Các vụ ngộ độc rượu thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ. Các loại rượu giá rẻ có thể chứa methanol, một hóa chất công nghiệp cực độc. Chỉ một lượng nhỏ methanol cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến mù lòa, suy nội tạng hoặc tử vong.

Trước đó, hồi tháng 5, ít nhất 15 người thiệt mạng sau khi uống rượu pha methanol tại Pune và Pimpri-Chinchwad, thuộc bang Maharashtra (miền tây Ấn Độ).

Đến tháng 8, một vụ ngộ độc tương tự tại huyện Bhavnagar, bang Gujarat (miền tây Ấn Độ), khiến 13 người tử vong và hơn 60 người bị ảnh hưởng.