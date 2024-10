11 nhà máy nhiệt điện sử dụng 40 triệu tấn than mỗi năm

Theo Ban Kỹ thuật sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện EVN và các tổng công ty phát điện (GENCO) sở hữu 11 công ty/nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất đặt là 12.678MW, chiếm khoảng 15% tổng công suất đặt toàn hệ thống và xấp xỉ 43% tổng công suất trong nội bộ EVN.

Trung bình hàng năm, các nhà máy nhiệt điện trực thuộc EVN và các GENCO tiêu thụ khoảng 40 triệu tấn than, trong đó 28 triệu tấn là than anthracite sản xuất trong nước, 12 triệu tấn là than bitum/sub-bitum nhập khẩu.

Lũy kế 8 tháng tính từ đầu năm nay, tổng khối lượng than do Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc cấp cho các nhà máy nhiệt điện của EVN là 16,6 triệu tấn, đảm bảo nhu cầu huy động sản xuất điện và tồn kho thực tế của các nhà máy nhiệt điện.

Đối với các nhà máy nhiệt điện sử dụng than bitum/sub-bitum nhập khẩu (nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Duyên Hải 3 và 3 mở rộng), tổng khối lượng than sử dụng là 5,58 triệu tấn, đáp ứng yêu cầu phát điện theo huy động của hệ thống.

Các nhà máy nhiệt điện than do EVN và GENCO quản lý chiếm 15% tổng công suất đặt toàn hệ thống ẢNH: EVN

Với các nhà máy nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu, nhu cầu than khoảng 11,13 triệu tấn trong năm 2025. Các đơn vị sẽ cân đối khối lượng còn lại theo hợp đồng, lập kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ nhiên liệu than theo nhu cầu hệ thống.

Theo Quy hoạch điện 8, Việt Nam sẽ không xây dựng các nhà máy nhiệt điện than sau năm 2030.

Trên thế giới, nước Anh mới đây công bố thông tin chính thức đóng cửa nhà máy điện than cuối cùng - nhà máy Ratcliffe-on-Soar của Nottinghamshire. Đây là quốc gia thuộc nhóm G7 đầu tiên loại bỏ sản xuất điện từ than đá. Than từng là nguồn nhiên liệu đóng góp lớn nhất vào cơ cấu năng lượng của Anh. Năm 2012, than chiếm gần 39% sản lượng điện của quốc gia này. Sau đó, các nguồn năng lượng tái tạo phát triển mạnh, dần thay thế than. Đến năm 2019, than chỉ chiếm chưa đến 2% trong tổng sản lượng điện toàn quốc.