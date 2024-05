Nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, nhiệt điện than được huy động cao kỷ lục

EVN vừa cập nhật, công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao, con số đạt kỷ lục mới với công suất cực đại lên tới 47.670 MW (ngày 27.4) và sản lượng tiêu thụ ngày cao nhất đạt 993 triệu kWh (ngày 26.4).

Trước nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, EVN đã điều hành linh hoạt các nguồn điện, trong đó huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện than, khí, kết hợp tăng cường truyền tải tối đa từ miền Trung ra miền Bắc và huy động các nhà máy thủy điện phù hợp theo tình thủy văn, nước về các hồ nhằm giữ nước để đảm bảo cung cấp điện đến cuối mùa khô 2024.

Tháng 4, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 26,82 tỉ kWh, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 96,16 tỉ kWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Nguồn nhiệt điện than được huy động cao kỷ lục trong 4 tháng đầu năm ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, thủy điện huy động 14,41 tỉ kWh, chiếm 15%; nhiệt điện than vọt lên 56,89 tỉ kWh, chiếm 59,2%; tua bin khí 8,52 tỉ kWh, chiếm 8,9%; năng lượng tái tạo 14,55 tỉ kWh, chiếm 15,1% (trong đó điện mặt trời đạt 9,26 tỉ kWh, điện gió đạt 4,78 tỉ kWh); điện nhập khẩu 1,56 tỉ kWh, chiếm 1,6%. Trong khi cùng kỳ năm ngoái 2023, riêng nhiệt điện than chỉ huy động chưa tới 40 tỉ kWh, chiếm khoảng 46,8% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống; 4 tháng đầu năm 2022, nhiệt điện than huy động chiếm 45,6% tổng sản lượng; 4 tháng đầu năm 2021, nhiệt điện than huy động chiếm 51,4% tổng sản lượng.

Sản lượng điện truyền tải tháng 4 đạt 22,5 tỉ kWh, lũy kế 4 tháng lên đến 76,9 tỉ kWh, tăng 13,52% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 5, EVN dự báo áp thấp nóng phía tây tiếp tục tăng mạnh nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nhiều ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực Tây nguyên - Nam bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, tập trung trong 20 ngày đầu tháng. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2,50C.

Do đó, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao với sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 913,6 triệu kWh/ngày, tăng 12,24% so với cùng kỳ, công suất cực đại có thể lên tới 49.000 MW, riêng miền Bắc có thể lên đến 24.500 MW.

Để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc trong các tháng cao điểm tới, EVN cho biết đã chỉ đạo tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương với mục tiêu đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy.

Trong tháng 5, EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị tập trung lực lượng tại các công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm như: dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng, đảm bảo mục tiêu phát điện năm nay... Tập trung mọi nguồn lực để thi công đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối), nỗ lực cao để hoàn thành, đảm bảo an toàn thi công trên công trường là ưu tiên hàng đầu. Khẩn trương hoàn thành các công trình lưới điện để tăng nhập khẩu điện từ Lào.

Bên cạnh đó, EVN tiếp tục kêu gọi người dân và khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.