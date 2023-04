Sản lượng điện sản xuất giảm 1,2 tỉ kWh trong quý đầu năm

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 3, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 23,22 tỉ kWh, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả quý 1, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 61,83 tỉ kWh - giảm 1,6% so với cùng kỳ, tương đương giảm 1,2 tỉ kWh. Trong khi quý 1/2022 đạt 63,03 tỉ kWh, tăng 7,8% so với quý 1.2021.

Về cơ cấu, nguồn điện huy động cao nhất là nhiệt điện than đạt 28,03 tỉ kWh, chiếm 45,3%; thủy điện đạt 15,38 tỉ kWh, chiếm 24,9%; năng lượng tái tạo đạt 10,22 tỉ kWh, chiếm 16,5%; tua bin khí đạt 7,14 tỉ kWh, chiếm 11,6% và điện nhập khẩu đạt 953 triệu kWh, chiếm 1,5%.

Sản lượng điện sản xuất quý đầu năm giảm 1,6% so cùng kỳ năm ngoái EVN

Báo cáo của EVN cũng cho thấy, sản lượng điện truyền tải trong tháng 3 đạt 17,91 tỉ kWh. Lũy kế quý 1/2023, sản lượng điện truyền tải toàn quốc đạt 48,27 tỉ kWh, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo EVN, trong quý 1, Tập đoàn cũng đã tổ chức vận hành tối đa các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi vận hành lấy nước, đồng thời bảo đảm cung cấp đủ điện cho các trạm bơm hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023 cho các tỉnh vùng trung du và đồng bằng bắc bộ. Tính cả 2 đợt lấy nước 12 ngày, tổng lượng nước xả từ các hồ thủy điện là 3,62 tỉ m3, tiết kiệm được 1,14 tỉ m3 nước so với kế hoạch.

Với lưới điện, hết quý 1, EVN và các đơn vị đã khởi công 12 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 26 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV.

Về tình hình tài chính, do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện tăng cao đột biến từ đầu năm 2022, trong khi giá bán lẻ điện vẫn duy trì từ 2019 đến nay khiến EVN gặp rất nhiều khó khăn, không đảm bảo cân đối thu- chi.

Từ tháng 4 bắt đầu mùa khô, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 745 triệu kWh/ngày. Do đó, mục tiêu của EVN là vận hành hệ thống an toàn, hiệu quả, đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân; đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 và 1.5.

Theo đó, EVN cho biết, với thủy điện, chủ trương tiết kiệm triệt để thủy điện đa mục tiêu, nhất là các thủy điện ở miền Bắc để giữ nước, đảm bảo cung cấp điện lâu dài đến hết mùa khô; huy động cao các nhà máy nhiệt điện than, tuabin khí để giữ nước các hồ thủy điện; tiếp tục khuyến người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, đặc biệt tiết kiệm.