11 phương thức xét tuyển đại học dự kiến năm 2027

Sáng 25.9, Bộ GD-ĐT tổ chức tọa đàm xin ý kiến góp ý hoàn thiện thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của bộ ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, quy định về chương trình đào tạo và các quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non và các trình độ ĐH, sau ĐH. Tham dự chương trình có hơn 100 đại biểu đến từ các cơ sở đào tạo từ miền Trung trở vào.

Tại đây, Bộ GD-ĐT công bố danh mục mã số các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng năm tuyển sinh 2027, cụ thể như sau:

Như vậy, số lượng danh mục mã số các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng năm 2027 giảm 8 so với năm 2026 (năm 2026 có 19 phương thức xét tuyển).

Phát biểu tại tọa đàm, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), cho biết tọa đàm góp ý sửa đổi một số điều của 4 thông tư, gồm: Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15.2.2026 về Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ ĐH và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng; Thông tư 34/2026/TT-BGDĐT ngày 19.4.2026 ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ và số lượng tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT ngày 30.6.2026 ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo sau ĐH; Thông tư 54/2026/TT-BGDĐT ngày 30.6.2026 ban hành quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH.

Theo GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, việc chỉnh sửa, hiệu chỉnh các thông tư đảm bảo yêu cầu cập nhật theo yêu cầu mới, khai thác vận hành các văn bản ngày càng sát thực tế. "Trong quá trình xây dựng, chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến góp ý", Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh.