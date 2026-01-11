Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

11 trạm xăng bị đánh bom tại 3 tỉnh của Thái Lan giáp Malaysia

Văn Khoa
Văn Khoa
11/01/2026 09:35 GMT+7

Bộ Chỉ huy Tác chiến an ninh nội địa Thái Lan thông báo 11 trạm xăng PTT đã bị đánh bom tại 3 tỉnh biên giới thuộc phía nam Thái Lan trong khuya 10.1, theo tờ Bangkok Post.

Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh nội địa Thái Lan thông báo những nhóm người có ý đồ xấu đã đánh bom 11 trạm xăng trong khu vực biên giới giáp với Malaysia.

11 trạm xăng bị đánh bom tại khu vực biên giới Thái Lan giáp Myanmar - Ảnh 1.

Hỏa hoạn bùng phát tại một trạm xăng PTT bị đánh bom ở huyện Cho Airong thuộc tỉnh Narathiwat (Thái Lan) vào khuya 10.1

Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Trong số 11 vụ đánh bom, 5 vụ được báo cáo tại các huyện Cho Airong, Chanae, Rangae, Waeng và Sungai Kolok (thuộc tỉnh Narathiwat); 2 trạm xăng ở các huyện Muang và Kapho (thuộc tỉnh Pattani); và 4 trạm khác ở các huyện Kabang, Bannang Sata và Muang thuộc tỉnh Yala.

Tại Cho Airong, một trạm xăng bị đánh bom sau khi được đưa vào hoạt động chỉ mới vài tháng.

Hiện không có thông tin về thương vong. Các vụ đánh bom đã khiến người dân địa phương hoang mang.

Lực lượng an ninh đã kiểm soát tình hình, phong tỏa các khu vực và đang tiến hành kiểm tra chi tiết để đảm bảo an toàn cho người dân, theo tờ The Nation. Các nhà chức trách đang đánh giá thiệt hại và truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm.

Người dân được khuyến cáo tránh các khu vực có nguy cơ cao và theo dõi sát sao các thông tin cập nhật chính thức.

Tin liên quan

Xảy ra nổ súng tại biên giới Thái Lan, Campuchia nói không cố ý

Xảy ra nổ súng tại biên giới Thái Lan, Campuchia nói không cố ý

Quân đội Thái Lan cho hay phía Campuchia khẳng định vụ nổ súng xuyên biên giới mới đây là sự cố ngoài ý muốn, sau khi Bangkok cáo buộc lực lượng nước láng giềng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Cháy trạm xăng kinh hoàng ở Nga, gây thương vong lớn

Khám phá thêm chủ đề

Đánh bom Trạm xăng Thái Lan Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận