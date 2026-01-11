11 trạm xăng bị đánh bom tại 3 tỉnh của Thái Lan giáp Malaysia

Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh nội địa Thái Lan thông báo những nhóm người có ý đồ xấu đã đánh bom 11 trạm xăng trong khu vực biên giới giáp với Malaysia.

Hỏa hoạn bùng phát tại một trạm xăng PTT bị đánh bom ở huyện Cho Airong thuộc tỉnh Narathiwat (Thái Lan) vào khuya 10.1

Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Trong số 11 vụ đánh bom, 5 vụ được báo cáo tại các huyện Cho Airong, Chanae, Rangae, Waeng và Sungai Kolok (thuộc tỉnh Narathiwat); 2 trạm xăng ở các huyện Muang và Kapho (thuộc tỉnh Pattani); và 4 trạm khác ở các huyện Kabang, Bannang Sata và Muang thuộc tỉnh Yala.

Tại Cho Airong, một trạm xăng bị đánh bom sau khi được đưa vào hoạt động chỉ mới vài tháng.

Hiện không có thông tin về thương vong. Các vụ đánh bom đã khiến người dân địa phương hoang mang.

Lực lượng an ninh đã kiểm soát tình hình, phong tỏa các khu vực và đang tiến hành kiểm tra chi tiết để đảm bảo an toàn cho người dân, theo tờ The Nation. Các nhà chức trách đang đánh giá thiệt hại và truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm.

Người dân được khuyến cáo tránh các khu vực có nguy cơ cao và theo dõi sát sao các thông tin cập nhật chính thức.