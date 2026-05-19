12 bệnh nhân được 'hồi sinh' nhờ 2 người chết não hiến tạng

Ngày 19.5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đơn vị vừa thực hiện liên tiếp 2 đợt tiếp nhận và ghép mô - tạng từ người hiến, giúp 12 người bệnh có thêm cơ hội sống.

Trước đó, ngày 19.4, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận thông tin về nữ bệnh nhân N.T.N.D (55 tuổi, ở Đồng Tháp) bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Do tình trạng bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa, dù trong lúc đau buồn, gia đình đã chủ động liên hệ bác sĩ bày tỏ mong muốn hiến mô - tạng để cứu người.

Gia đình nén đau thương, đồng ý hiến mô - tạng của người thân để trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân ẢNH: BV

Ngay sau đó, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, hồi sức ngoại thần kinh, nội thần kinh… để đánh giá tình trạng bệnh nhân và khả năng hiến tạng. Ê kíp chuyên môn đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang trực tiếp thăm khám, gặp gỡ gia đình, giải thích tình trạng bệnh và trao đổi về quy trình hiến tạng.

Do điều kiện tại chỗ chưa đáp ứng các yêu cầu chuyên sâu của việc hiến mô - tạng, sau khi gia đình đồng thuận, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục thực hiện quy trình. Từ nghĩa cử này, bệnh viện tiếp nhận được 1 tim, 1 gan, 2 thận và 1 giác mạc (bên giác mạc còn lại bị tổn thương).

Đội ngũ y bác sĩ tri ân người hiến tạng trước khi tiếp nhận những phần cơ thể được trao lại để cứu người ẢNH: BV

Các mô - tạng này được ghép thành công cho 6 người bệnh trong vòng 24 giờ (8 giờ ngày 19.4 - 8 giờ ngày 20.4). Đặc biệt, lá gan hiến được chia đôi để ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhi có chỉ định ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Ba ngày sau, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận một trường hợp hiến tạng khác. Đó là nam bệnh nhân B.M.T (41 tuổi, ở Thanh Hóa), điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy do chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.

Hai đợt tiếp nhận và ghép mô - tạng liên tiếp từ người hiến đã giúp 12 người bệnh có thêm cơ hội sống ẢNH: BV

Theo gia đình, trước đó người bệnh và vợ từng có nguyện vọng hiến mô - tạng sau khi qua đời. Vì vậy, khi tình trạng chết não của bệnh nhân được xác định, gia đình đã đồng thuận thực hiện tâm nguyện này. Đặc biệt, khi ký đơn đồng ý hiến tạng của chồng, người vợ cũng đăng ký hiến mô - tạng của chính mình.

Từ trường hợp này, ê kíp tiếp nhận được 1 tim, 1 gan, 2 thận, 2 giác mạc và ghép thành công cho 6 người bệnh.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu (Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy) trong các ca ghép ngày 19.4 và 22.4, có 3 trường hợp phải ghép khẩn cấp. Đây là những tình huống nếu không có nguồn tạng hiến kịp thời, người bệnh gần như không còn cơ hội sống.

Từng tạng hiến được các y bác sĩ nâng niu, tiếp nhận cẩn trọng, mang theo hy vọng sống cho những người bệnh đang chờ ghép ẢNH: BV

Trong ca ghép gan ngày 19.4, lá gan hiến được chia đôi: phần gan phải ghép cho nam bệnh nhân K.C.T (39 tuổi, ở Cần Thơ) tại Bệnh viện Chợ Rẫy; phần gan trái được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để ghép cho bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch.

Theo các chuyên gia, ê kíp phải tính toán kỹ để thể tích gan phù hợp cho cả người lớn và trẻ em, đồng thời bảo đảm “thời gian vàng” trong ghép tạng.

Ê kíp y bác sĩ phẫu thuật nhận tạng từ người hiến ẢNH: BV

Đến ngày 22.4, hai ca ghép gan và ghép tim khẩn cấp tiếp tục được thực hiện. Bệnh nhân nhận gan là ông N.T.M (52 tuổi, ở TP.HCM) bị viêm gan B nhiều năm, suy gan cấp do viêm gan B bùng phát sau khi tự ý ngưng thuốc điều trị. Đây là tình trạng có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Bệnh nhân nhận tim là N.G.V (18 tuổi, ở Lâm Đồng) bị suy tim cấp trên nền bệnh tim giãn nở. Nếu không được ghép tim kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Khi có quyết định điều phối mô - tạng, các ê kíp đã khẩn trương thực hiện ca ghép ngay trong đêm.

Sau ca ghép tim thành công, nam bệnh nhân 18 tuổi được “hồi sinh” từ tạng hiến ẢNH: BV

Bác sĩ Thu cho biết trong 12 ca ghép vừa qua, có 4 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, 2 bệnh nhân ghép tim ngày 19.4 và 22.4 đều còn trẻ, gia đình đặc biệt khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế và các nhà hảo tâm, cả hai bệnh nhân đã được ghép tim kịp thời, sức khỏe hiện phục hồi ổn định.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, điểm đặc biệt của chuỗi hiến - ghép tạng lần này không chỉ là số ca ghép thành công, mà còn là yếu tố “đúng thời điểm”. Với các trường hợp cấp cứu về gan, tim, phổi, nếu không có nguồn tạng thay thế kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu (hàng đầu, bên trái) và thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, đến viếng người hiến tạng, chia sẻ mất mát với gia quyến ẢNH: BV

Từ thực tế này, Bệnh viện Chợ Rẫy kỳ vọng xây dựng mạng lưới kết nối, vận động hiến - ghép tạng tại các bệnh viện khu vực phía nam và Tây nguyên. Mạng lưới này sẽ giúp phát hiện sớm các trường hợp có tiềm năng hiến tạng, hỗ trợ chẩn đoán, hồi sức, bảo quản mô - tạng và điều phối kịp thời cho người bệnh nguy kịch.

Bệnh viện cũng hướng đến đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho các bệnh viện ở nhiều khu vực, nhằm hạn chế nguy cơ lãng phí mô - tạng hiến do khoảng cách địa lý và thời gian vận chuyển kéo dài, qua đó mở thêm cơ hội sống cho người bệnh cần ghép tạng.