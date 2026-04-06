12 doanh nghiệp xin thử nghiệm cho vay ngang hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm đối với giải pháp cho vay ngang hàng (P2P Lending) đang được xem xét từ 7 hồ sơ đầu tháng 1 lên 10 vào đầu tháng 2 và nay là 12 hồ sơ. Thế nhưng chưa có hồ sơ nào được thực hiện. Đối với 2 cơ chế thử nghiệm là giải pháp chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) chưa thể hiện số lượng hồ sơ đăng ký và tham gia thử nghiệm vẫn thể hiện chưa có doanh nghiệp nộp hồ sơ.

Cho vay ngang hàng là hoạt động kết nối giữa người cho vay và đi vay thông qua nền tảng công nghệ số mà không phải qua tổ chức trung gian tài chính. Toàn bộ hoạt động phê duyệt khoản vay, giải ngân, hay trả nợ giữa người đi vay và người cho vay được thực hiện trên nền tảng giao dịch trực tuyến của các công ty cho vay ngang hàng. Theo báo cáo của IMARC Group, thị trường cho vay ngang hàng tại Việt Nam đã đạt quy mô 5,5 tỉ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, chạm mốc 52,7 tỉ USD vào năm 2033, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 10,2%. Động lực cho sự phát triển này đến từ dân số hơn 100 triệu người với nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính số ngày càng lớn.

Từ ngày 1.7.2025, Nghị định số 94/2025 của Chính phủ về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng chính thức có hiệu lực, mở ra hành lang pháp lý mới cho hoạt động đổi mới sáng tạo như chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) và cho vay ngang hàng (P2P Lending).

Trong năm 2025, các quy định để cơ chế hoạt động cho vay ngang hàng được ban hành. NHNN đã ban hành quyết định 2866 quy định dư nợ tối đa một khách hàng có thể vay tại một nền tảng P2P Lending là 100 triệu đồng. Đồng thời, giới hạn tổng dư nợ tại tất cả nền tảng tham gia cơ chế thử nghiệm được ấn định không quá 400 triệu đồng. Quy định này nhằm bảo đảm nguyên tắc quản trị rủi ro, giới hạn tổn thất cho cả bên cho vay và đi vay, phù hợp với tính chất thí điểm và góp phần ổn định hệ thống tài chính.

Vào tháng 8.2025, NHNN ban hành Quyết định số 2970 yêu cầu kết nối, báo cáo và kiểm tra thông tin tín dụng giữa các công ty P2P Lending và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC). Việc kết nối với CIC cho phép các công ty P2P Lending kiểm soát dư nợ tối đa của khách hàng trên từng nền tảng và toàn hệ thống. Bên cạnh đó, khi có sự đồng ý của người vay, thông tin tín dụng có thể được cung cấp cho bên cho vay, từ đó góp phần nâng cao chất lượng khoản vay.