12 ngôi sao thời trang mới đáng follow cho năm 2022 trở nên thú vị

Nhấn nút theo dõi (follow) những ngôi sao thời trang mới như: Julia Fox, Lori Harvey, Jeon Somi, Ella Hunt... và nhiều cái tên đình đám khác chính là một cách để cải thiện phong cách thời trang của chính bạn trong năm 2022.

1. Jessica Henwick

Diễn viên người Anh đã mang đến cho vai diễn Bugs trong The Matrix Resurrections (Ma trận gốc) nhiều điều mới mẻ. Nữ anh hùng tóc xanh Bugs của Jessica Henwick cũng phong cách và nguy hiểm như Neo hay Trinity và còn sở hữu nguồn năng lượng sôi nổi. Jessica Henwick từng tham gia nhiều phim khoa học viễn tưởng, nổi bật như: Game of Thrones, Star Wars: The Force Awakens và loạt phim Marvel của Netflix.

Năm 2022, Jessica Henwick đã sẵn sàng để có sự đột phá với nhiều dự án bao gồm phần tiếp theo của Knives Out và bộ phim hành động The Gray Man. Trong thời trang, nữ diễn viên tạo ra tiếng vang khi diện váy ướt sũng của Di Petsa, mẫu váy điêu khắc của David Koma hay trang phục của Greta Constantine...

2. Lori Harvey

Lori Harvey - người mẫu đã trở thành người có ảnh hưởng và doanh nhân trên cả đời thật và mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Lori Harvey tạo ra xu hướng từ cách mix các món đồ sang trọng, trang phục dạ hội quyến rũ, sở hữu tủ quần áo hoàn hảo đến những buổi hẹn hò với bạn trai Michael B.Jordan và dòng sản phẩm chăm sóc da của riêng cô.

Lori Harvey là một cô gái thực sự quyến rũ. Theo chân người mẹ Marjorie, người mẫu không bao giờ bước ra ngoài với một mái tóc bù xù.

3. Ella Hunt

Những người hâm mộ đều biết đến Ella Hunt nhờ vai diễn nhà thơ Sue Gilbert. Ngôi sao 23 tuổi của Dickinson thường chỉ mặc thời trang cao cấp nhưng cô cũng dễ dàng loại bỏ Saint Laurent và Celine khi tạo dáng với quần cạp cao su của Anthony Vaccarello, váy nhung hoặc những bộ vest được thiết kế riêng bởi Hedi Slimane trong những bức ảnh đăng trên Instagram. Tại buổi ra mắt phim Don't Look Up mới đây, Ella Hunt thể hiện một khía cạnh hoàn toàn mới trong cá tính thời trang khi diện mẫu váy lệch vai của Versace tạo ra vẻ ngoài cực kỳ quyến rũ nhưng vẫn hiện đại.

4. Dina Asher-Smith

Giành huy chương đồng ở giải chạy tiếp sức tại Olympic Tokyo 2021, Dina Asher-Smith đã ghi tên mình vào sử sách với tư cách là người phụ nữ Anh chạy nhanh nhất. Trong Tuần lễ thời trang London, Asher-Smith trông rạng rỡ trong các show diễn náo nhiệt của Nensi Dojaka và Richard Quinn. Cô tiếp tục đến Milan và xuất hiện cùng các minh tinh Hollywood trong áo crop top thể thao trong suốt và váy bút chì lưới in logo. Từng là ngôi sao trang bìa của tạp chí Vogue Anh và người phát ngôn cho mỹ phẩm Lancome, cô đã gia nhập hàng ngũ những vận động viên có tầm ảnh hưởng như: Serena Williams, Megan Rapinoe và David Beckham.

5. Milena Smit

Không thể bỏ lỡ Milena Smit. Ngôi sao 24 tuổi người Tây Ban Nha không lãng phí thời gian với các xu hướng mà hoàn toàn đón nhận những gì bản thân yêu thích. Là một fan hâm mộ của những đôi bốt cao cổ, những thiết kế theo phong cách indie và màu đen từ đầu đến chân, Milena Smit mang đến cảm giác gothic cho thảm đỏ. Phong cách hoang dã không sợ hãi là đặc điểm nổi bật từ các bộ cánh mà cô chưng diện.





6. Jeon Somi

Là công dân của Hàn Quốc, Canada và Hà Lan, Jeon Somi chính là một siêu sao quốc tế thực sự. Thành viên của nhóm nhạc K-pop IOI trở thành tâm điểm solo vào cuối năm 2021 với album đầu tay XOXO. Xuất hiện với mái tóc vàng bạch kim và một tủ quần áo sang trọng chứa đầy những món đồ từ các thương hiệu như: Loewe, Maison Margiela và Helmut Lang, Jeon Somi khiến hàng triệu cô gái ao ước và theo dõi. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng ưa thích áo thun cổ điển và sưu tập hàng loạt mẫu giày thể thao.

7. Chloe Fineman

Là một trong những ngôi sao của La La Land phần tiếp theo, Chloe Fineman tham gia cùng Margot Robbie, Brad Pitt và Olivia Wilde trong "chuyến du hành ngược thời gian" trở lại thời hoàng kim của Hollywood. Nữ diễn viên đã có màn trình diễn ấn tượng tại Met Gala 2021, nơi cô tỏa sáng trong chiếc váy voan lụa trắng mang vẻ rung cảm cổ điển khi làm khách mời của Tory Burch.

8. Jasmin Savoy Brown

Jasmin Savoy Brown có một sự nghiệp lâu dài ở Hollywood, xuất hiện trên các loạt phim như: The Leftovers, Brooklyn Nine-Nine và Grey's Anatomy. Trong thế giới thời trang, diễn viên 27 tuổi thích những thứ chiết trung và mỗi bộ trang phục của cô đều có yếu tố thu hút sự chú ý. Tham gia tour truyền thông bộ phim Scream, cô gây ấn tượng khi để kiểu tóc xoăn màu hồng nhạt kết hợp với vest màu pastel của Marc Jacobs; tại buổi ra mắt Yellow Jackets Jasmin Savoy Brown mặc áo khoác Saint Laurent ren trong suốt cùng nhiều lớp vòng cổ đính hạt...

9. Faouzia

Ngôi sao nhạc Pop đang lên Faouzia có phong cách thời trang sang trọng một cách tự nhiên. Sinh ra ở Maroc và lớn lên ở Canada, ca sĩ 21 tuổi có gu thẩm mỹ chiết trung và phá cách với phụ kiện. Trên Instagram, cô ấy mang đến cái nhìn sâu hơn về hàng tá các outfits sáng tạo.

10. Sonoya Mizuno

Sonoya Mizuno từng là diễn viên múa ba lê trước khi trở thành người mẫu làm việc với các thương hiệu như Alexander McQueen và Chanel. Cô chuyển sang diễn xuất từ năm 2014. Với kinh nghiệm thời trang của mình, Sonoya Mizuno mặc quần áo đẹp và ưa thích các trang phục lấy từ các kho lưu trữ.

11. Julia Fox

Julia Fox gây sóng gió trong làng thời trang từ rất lâu trước khi chiếm sóng truyền thông trong vai trò bạn gái chớp nhoáng của Kanye West. Người mẫu luôn gợi cảm và tự tin khi xuất hiện trên thảm đỏ. Mới đây nhất, Julia Fox trình diễn mở màn show diễn của LaQuan Smith Fall 2022 trong một mẫu váy dài cắt xẻ táo bạo mà nhiều người đặt tên là "váy trả thù".

12. Simone Ashley

Simone Ashley, nữ diễn viên 26 tuổi sẽ tham gia vào phần hai của loạt phim đình đám Bridgerton. Mặc dù hướng đến phong cách phóng túng và coi Stevie Nicks là nguồn cảm hứng, nhưng sở thích thời trang của Simone Ashley rất linh hoạt. Tại mùa thời trang Spring 2022, ngôi sao thời trang đã nhanh chóng chuyển từ một kẻ nổi loạn đeo bốt chiến đấu tại show diễn của Prada sang cô gái Pháp sang trọng ở hàng ghế đầu dự Chanel show. Tham gia Lễ trao giải Thời trang London 2021, Simone Ashley lọt top những người mặc đẹp nhất nhờ chiếc áo và váy lấy cảm hứng từ sari của AZ Factory.



Theo: Vogue, Elle