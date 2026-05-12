Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

12 nhân viên y tế phải cách ly 6 tuần liên quan ca nhiễm virus hanta

Khánh An
Khánh An
12/05/2026 09:25 GMT+7

Nhóm nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Radboud ở Hà Lan phải cách ly 6 tuần, sau khi xảy ra sai sót trong quy trình lấy máu và xử lý nước tiểu của một bệnh nhân nhiễm virus hanta.

12 nhân viên y tế phải cách ly 6 tuần liên quan ca nhiễm virus hanta- Ảnh 1.

Bệnh viện Đại học Radboud ở Hà Lan

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 12.5 đưa tin 12 nhân viên điều trị cho một người được sơ tán từ du thuyền MV Hondius dương tính với virus hanta tại Hà Lan đã phải cách ly, sau khi các quy trình không được tuân thủ đúng cách.

Bệnh viện Đại học Radboud cho biết đã xảy ra sai sót trong quy trình lấy máu và xử lý nước tiểu của bệnh nhân. "Do tình huống đó, 12 nhân viên sẽ phải cách ly phòng ngừa trong sáu tuần như một biện pháp phòng ngừa, dù nguy cơ lây nhiễm thấp", bệnh viện cho biết trong thông cáo.

Sai sót đầu tiên xảy ra khi lấy máu từ bệnh nhân lúc nhập viện hôm 7.5. Quy trình tiêu chuẩn đã được tiến hành nhưng "do bản chất của virus, máu này lẽ ra phải được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt hơn", theo thông cáo.

Hai ngày sau đó, các quy trình nghiêm ngặt hơn cũng không được tuân thủ trong việc xử lý nước tiểu của bệnh nhân.

"Dù khả năng lây nhiễm thực tế rất nhỏ, những biện pháp này lại có tác động đáng kể đến tất cả những người liên quan", theo bà Bertine Lahuis, Chủ tịch Hội đồng quản trị bệnh viện.

"Chúng tôi rất tiếc vì điều này đã xảy ra tại trung tâm y tế đại học của chúng tôi. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng diễn biến sự việc để rút kinh nghiệm và ngăn chặn điều này xảy ra trong tương lai", bà Lahuis nói thêm.

Bệnh nhân này, hiện chưa được tiết lộ danh tính, đã được sơ tán khỏi tàu MV Hondius bằng máy bay và đưa đến bệnh viện Radboud hôm 7.5. Sau đó, bệnh nhân này xét nghiệm dương tính với virus hanta.

Thêm khách Mỹ, Pháp trên du thuyền dương tính với virus hanta

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 12.5 cho hay một công dân nước này đang cách ly tại Madrid sau khi sơ tán khỏi du thuyền đã xét nghiệm dương tính với virus hanta.

Bệnh nhân không có triệu chứng và trong tình trạng ổn. Bệnh viện đang tiến hành thêm các xét nghiệm để xác định chính xác hơn. Trong khi đó, 13 hành khách người Tây Ban Nha còn lại hiện đang cách ly tại cùng quân y viện và xét nghiệm âm tính.

Du thuyền MV Hondius hiện đang rời đảo Tenerife tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha để đến Hà Lan, sau khi những hành khách cuối cùng đã được sơ tán.

Ba người đã thiệt mạng sau khi một loại virus hanta, chủng virus hiếm gặp thường lây lan giữa các loài gặm nhấm, được phát hiện trên tàu MV Hondius, gây ra mối lo ngại về sức khỏe toàn cầu.

Hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho loại virus hanta, nhưng các quan chức y tế khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng là thấp và bác bỏ những so sánh với đại dịch Covid-19.

Tin liên quan

Thêm ca mới nhiễm vi rút Hanta từ tàu du lịch

Thêm ca mới nhiễm vi rút Hanta từ tàu du lịch

Trong quá trình sơ tán công dân khỏi tàu du lịch MV Hondius (Hà Lan) có ổ dịch vi rút Hanta từ quần đảo Canary (Tây Ban Nha), Pháp và Mỹ hôm qua lần lượt thông báo phát hiện ca nhiễm mới.

Lính dù Anh đổ bộ lên đảo hỗ trợ bệnh nhân nghi nhiễm virus hanta

Thêm ca nhiễm vi rút Hanta, du thuyền chuẩn bị cập bến

Khám phá thêm chủ đề

virus hanta quy trình cách ly bệnh viện Radboud Du thuyền MV Hondius Hà Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận