12 nhân viên y tế phải cách ly 6 tuần liên quan ca nhiễm virus hanta

Bệnh viện Đại học Radboud ở Hà Lan ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 12.5 đưa tin 12 nhân viên điều trị cho một người được sơ tán từ du thuyền MV Hondius dương tính với virus hanta tại Hà Lan đã phải cách ly, sau khi các quy trình không được tuân thủ đúng cách.

Bệnh viện Đại học Radboud cho biết đã xảy ra sai sót trong quy trình lấy máu và xử lý nước tiểu của bệnh nhân. "Do tình huống đó, 12 nhân viên sẽ phải cách ly phòng ngừa trong sáu tuần như một biện pháp phòng ngừa, dù nguy cơ lây nhiễm thấp", bệnh viện cho biết trong thông cáo.

Sai sót đầu tiên xảy ra khi lấy máu từ bệnh nhân lúc nhập viện hôm 7.5. Quy trình tiêu chuẩn đã được tiến hành nhưng "do bản chất của virus, máu này lẽ ra phải được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt hơn", theo thông cáo.

Hai ngày sau đó, các quy trình nghiêm ngặt hơn cũng không được tuân thủ trong việc xử lý nước tiểu của bệnh nhân.

"Dù khả năng lây nhiễm thực tế rất nhỏ, những biện pháp này lại có tác động đáng kể đến tất cả những người liên quan", theo bà Bertine Lahuis, Chủ tịch Hội đồng quản trị bệnh viện.

"Chúng tôi rất tiếc vì điều này đã xảy ra tại trung tâm y tế đại học của chúng tôi. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng diễn biến sự việc để rút kinh nghiệm và ngăn chặn điều này xảy ra trong tương lai", bà Lahuis nói thêm.

Bệnh nhân này, hiện chưa được tiết lộ danh tính, đã được sơ tán khỏi tàu MV Hondius bằng máy bay và đưa đến bệnh viện Radboud hôm 7.5. Sau đó, bệnh nhân này xét nghiệm dương tính với virus hanta.

Thêm khách Mỹ, Pháp trên du thuyền dương tính với virus hanta

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 12.5 cho hay một công dân nước này đang cách ly tại Madrid sau khi sơ tán khỏi du thuyền đã xét nghiệm dương tính với virus hanta.

Bệnh nhân không có triệu chứng và trong tình trạng ổn. Bệnh viện đang tiến hành thêm các xét nghiệm để xác định chính xác hơn. Trong khi đó, 13 hành khách người Tây Ban Nha còn lại hiện đang cách ly tại cùng quân y viện và xét nghiệm âm tính.

Du thuyền MV Hondius hiện đang rời đảo Tenerife tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha để đến Hà Lan, sau khi những hành khách cuối cùng đã được sơ tán.

Ba người đã thiệt mạng sau khi một loại virus hanta, chủng virus hiếm gặp thường lây lan giữa các loài gặm nhấm, được phát hiện trên tàu MV Hondius, gây ra mối lo ngại về sức khỏe toàn cầu.

Hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho loại virus hanta, nhưng các quan chức y tế khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng là thấp và bác bỏ những so sánh với đại dịch Covid-19.