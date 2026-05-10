Thế giới

Thêm ca nhiễm vi rút Hanta, du thuyền chuẩn bị cập bến

Khánh An
10/05/2026 05:30 GMT+7

AFP ngày 9.5 dẫn thông cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay có 6 ca nhiễm vi rút Hanta đã được xác nhận trong số 8 ca nghi nhiễm, sau khi dịch bùng phát trên du thuyền MV Hondius.

Theo đó, tổng cộng đã có 8 trường hợp được ghi nhận, bao gồm 3 trường hợp tử vong (tỷ lệ tử vong khoảng 38%), với 6 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm là nhiễm vi rút Hanta, tất cả đều là biến thể Andes.

Xe chỉ huy tiền phương tại cảng Granadilla de Abona ở đảo Tenerife, nơi dự kiến đón tàu du lịch MV Hondius

Các nguồn thạo tin cho hay Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đến đảo Tenerife của Tây Ban Nha trong ngày 9.5 để giúp điều phối sơ tán hành khách bị ảnh hưởng bởi vi rút Hanta.

Ba hành khách trên du thuyền MV Hondius, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ người Đức, đã tử vong, trong khi những người khác mắc căn bệnh hiếm gặp này, thường lưu hành giữa các loài gặm nhấm. Chỉ có chủng Andes của Hanta được xác nhận có thể lây truyền từ người sang người, điều này làm dấy lên mối lo ngại trên toàn thế giới.

Điều gì sẽ xảy ra khi du thuyền có ổ dịch virus hanta cập cảng Tây Ban Nha?

Du thuyền MV Hondius mang cờ Hà Lan, chở khoảng 150 người, dự kiến cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 10.5. Sau đó, các chuyến bay đặc biệt sẽ đưa hành khách trở về nước của họ.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 9.5 đưa tin các chuyên gia y tế đang chạy đua khống chế sự lây lan của vi rút Hanta khi 2 ca nghi nhiễm mới xuất hiện, bao gồm một người đàn ông bị bệnh sau khi rời du thuyền và một phụ nữ bị bệnh sau chuyến bay ngồi cạnh một hành khách từng đi du thuyền, theo Reuters. 

Nhiều nước chạy sơ tán công dân khỏi du thuyền nhiễm virus hanta

Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan đã xác nhận sẽ điều máy bay đến Tây Ban Nha để sơ tán công dân của mình khỏi du thuyền MV Hondius xảy ra ổ dịch virus hanta.

