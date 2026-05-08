Nỗ lực truy vết tiếp xúc virus hanta từ hành khách du thuyền bị nhiễm, tử vong

Công tác truy vết tiếp xúc đang được tiến hành để theo dõi những người đã rời khỏi một du thuyền có ổ dịch virus hanta trước khi dịch được phát hiện, cũng như bất kỳ ai tiếp xúc gần với họ kể từ đó.

Hãng tàu Oceanwide Expeditions cho biết đang nỗ lực xác định chi tiết của tất cả hành khách và thuyền viên đã lên tàu và rời tàu tại các điểm dừng khác nhau kể từ ngày 20.3.

Hai vợ chồng Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong trong đợt bùng phát dịch trên du thuyền.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tổng cộng có năm người được xác nhận nhiễm virus, cùng với ba trường hợp nghi ngờ khác.

Nhà dịch tễ học Maria Van Kerkhove cho biết: "Đây không phải là virus corona mà là một loại virus rất khác. Chúng ta biết loại virus này. Virus hanta đã tồn tại khá lâu".

Du thuyền MV Hondius rời cảng Praia, Cape Verde ẢNH: REUTERS

Virus hanta thường lây lan qua loài gặm nhấm.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc lây nhiễm từ người qua người là rất hiếm, nhưng đợt bùng phát đã khiến các cơ quan y tế ở trạng thái báo động cao.

"Không, tôi nghĩ mọi người không cần phải lo lắng".

Ông Jonas Schmidt-Chanasit, nhà virus học tại Viện Bernhard Nocht của Đức, cho biết: "Một du thuyền thực sự khác biệt so với tình huống trên đất liền hoặc trong bệnh viện, vì vậy nó thực sự là một môi trường ủ bệnh lý tưởng. Bạn có không gian hẹp hơn và các tiếp xúc gần gũi hơn, vì vậy xác suất lây truyền cao hơn nhiều nếu bạn không nhận thức được rằng có một mầm bệnh dễ lây lan cao".

"Nhưng nếu các bệnh nhân ở bên ngoài con tàu, trong điều kiện cách ly và chăm sóc bệnh viện như ở Đức, Hà Lan hay Tây Ban Nha, tôi có thể nói rằng mọi người đều an toàn, vì vậy điều đó không phải là rủi ro cho toàn bộ dân số", ông Jonas Schmidt-Chanasit nói thêm.

Hai vợ chồng Hà Lan tử vong, được cho là ca nhiễm virus hanta đầu tiên trong đợt bùng phát này, đã lên tàu từ ngày 1.4.

Hãng hàng không Hà Lan KLM hôm 6.5 cho biết đã đưa người phụ nữ Hà Lan này rời khỏi máy bay tại Johannesburg vào ngày 25.4 do tình trạng sức khỏe của bà xấu đi.

Bà đã qua đời trước khi có thể về đến Hà Lan.

Hôm 7.5, đài truyền hình RTL đưa tin một nữ tiếp viên của KLM đã tiếp xúc với bà đã được nhập viện tại Amsterdam sau khi xuất hiện các triệu chứng có thể của virus hanta.

Bộ Y tế Hà Lan không xác nhận rằng người phụ nữ đang được xét nghiệm là nữ tiếp viên của KLM, và hãng hàng không này cũng không xác nhận.

Nhưng nhà chức trách Hà Lan cho biết các thuyền viên và hành khách đã hỗ trợ người phụ nữ Hà Lan qua đời đang được gọi điện hàng ngày để kiểm tra sức khỏe.