Nhiều nước chạy sơ tán công dân khỏi du thuyền nhiễm virus hanta

Trí Đỗ
09/05/2026 19:31 GMT+7

Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan đã xác nhận sẽ điều máy bay đến Tây Ban Nha để sơ tán công dân của mình khỏi du thuyền MV Hondius xảy ra ổ dịch virus hanta.

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska ngày 9.5 cho biết Liên minh châu Âu (EU) cũng đang điều thêm 2 máy bay để đưa các công dân châu Âu còn lại rời du thuyền. Trong khi đó, Mỹ và Anh đã xác nhận đang chuẩn bị máy bay cùng các phương án dự phòng cho những công dân ngoài EU mà khối chưa thể bố trí phương tiện sơ tán, theo Reuters.

Du thuyền MV Hondius ngoài khơi Cape Verde ngày 4.5.2026

Theo giới chức Tây Ban Nha, các hành khách sẽ chỉ được phép mang theo vật dụng thiết yếu. Hành lý còn lại cùng thi thể của hành khách tử vong trên du thuyền sẽ được giữ lại và đưa tới Hà Lan để khử trùng.

Công dân Tây Ban Nha sẽ là nhóm đầu tiên được sơ tán, trong khi thứ tự đối với các nhóm quốc tịch khác sẽ do cơ quan y tế quyết định. Giới chức nhấn mạnh hành khách sẽ không được rời tàu cho đến khi máy bay sơ tán sẵn sàng cất cánh.

Con tàu dự kiến cập cảng đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong ngày 10.5, theo The Guardian. "Đây là một chiến dịch chưa từng có tiền lệ nhằm đáp ứng cảnh báo y tế quốc tế liên quan 23 quốc gia", Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García nói với Đài RNE.

Ít nhất 3 hành khách đã tử vong và một số người khác bị ốm. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 8.5 cho biết nguy cơ mà chủng virus hanta gây ra cho cộng đồng là rất nhỏ, vì nó chỉ lây lan qua "tiếp xúc rất gần" và "không lây lan theo cách tương tự" như Covid-19.

Virus hanta thường lây lan qua đường hô hấp do hít phải phân chuột bị nhiễm bệnh và không dễ lây truyền giữa người với người. Các triệu chứng thường xuất hiện từ một đến tám tuần sau khi tiếp xúc.

Số người nhiễm virus hanta gia tăng, đều thuộc biến thể lây từ người sang người

Tổ chức Y tế thế giới cho biết đã có 6 ca nhiễm virus hanta được ghi nhận từ du thuyền MV Hondius, tất cả đều là biến thể Andes có thể lây từ người sang người.

