WHO ra cảnh báo mới sau khi virus hanta khiến 3 người trên du thuyền tử vong

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 7.5 nói với các nhà báo ở Geneva (Thụy Sĩ) rằng tổng cộng đã có 5 trường hợp được xác nhận và 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus hanta được báo cáo, trong đó có 3 ca tử vong, theo AFP.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến về cụm ca nhiễm virus hanta liên quan du thuyền MV Hondius, tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 7.5

"Với thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể lên đến 6 tuần, có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp được báo cáo", ông Tedros cảnh báo, đề cập chủng virus hiếm gặp của virus hanta được phát hiện trên tàu MV Hondius, có thể lây truyền giữa người với người.

Trung tâm Y tế Đại học Leiden ở Hà Lan sau đó thông báo thêm một bệnh nhân nữa đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus hanta này.

Tuy nhiên, Giám đốc cảnh báo và ứng phó khẩn cấp của WHO Abdi Rahman Mahamud nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện và sự đoàn kết được thể hiện giữa tất cả các quốc gia".

Những người được cho là đã nhiễm virus hanta đang được điều trị hoặc cách ly ở Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi.

Virus hanta có nguy cơ lây từ người qua người không?

Virus hanta là một bệnh đường hô hấp hiếm gặp, thường lây lan từ các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh, và có thể gây suy hô hấp cũng như sốt xuất huyết. Hiện chưa có vắc xin và chưa có phương pháp điều trị cụ thể.

Một hành khách được cho là đã nhiễm virus này trước khi lên tàu MV Hondius ở Argentina và cuối cùng đã lây nhiễm cho những người khác trên tàu khi tàu đi qua Đại Tây Dương, theo AFP.

Ba người đã được đưa ra khỏi MV Hondius hôm 6.5 khi tàu neo đậu ngoài khơi đảo quốc Cape Verde và người thứ tư đã đến Amsterdam (Hà Lan) hôm 7.5, theo thông báo của công ty điều hành tàu Oceanwide Expeditions (có trụ sở tại Hà Lan).

Oceanwide Expeditions khẳng định trong thông báo mới rằng "hiện tại không có cá nhân nào có triệu chứng mắc bệnh trên tàu", khi du thuyền đang trên đường đến đảo Tenerife của Tây Ban Nha. Tàu dự kiến sẽ đến đó vào ngày 10.5 và những người trên tàu sẽ được sơ tán.

Theo Oceanwide Expeditions, 149 người trên du thuyền MV Hondius, trong đó có 88 hành khách.

Giới chức ở Argentina cho hay họ dự định kiểm tra trên chuột tại thành phố ven biển Ushuaia, nơi tàu khởi hành vào ngày 1.4.