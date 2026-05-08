Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

WHO ra cảnh báo mới sau khi virus hanta khiến 3 người trên du thuyền tử vong

Văn Khoa
Văn Khoa
08/05/2026 07:20 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7.5 cảnh báo có thể xuất hiện thêm những trường hợp nhiễm virus hanta sau khi virus này khiến 3 hành khách trên du thuyền MV Hondius tử vong.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 7.5 nói với các nhà báo ở Geneva (Thụy Sĩ) rằng tổng cộng đã có 5 trường hợp được xác nhận và 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus hanta được báo cáo, trong đó có 3 ca tử vong, theo AFP.

WHO ra cảnh báo mới sau khi virus hanta khiến 3 người trên du thuyền tử vong- Ảnh 1.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến về cụm ca nhiễm virus hanta liên quan du thuyền MV Hondius, tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 7.5

Ảnh: AFP

"Với thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể lên đến 6 tuần, có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp được báo cáo", ông Tedros cảnh báo, đề cập chủng virus hiếm gặp của virus hanta được phát hiện trên tàu MV Hondius, có thể lây truyền giữa người với người.

Trung tâm Y tế Đại học Leiden ở Hà Lan sau đó thông báo thêm một bệnh nhân nữa đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus hanta này.

Tuy nhiên, Giám đốc cảnh báo và ứng phó khẩn cấp của WHO Abdi Rahman Mahamud nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện và sự đoàn kết được thể hiện giữa tất cả các quốc gia".

Những người được cho là đã nhiễm virus hanta đang được điều trị hoặc cách ly ở Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi.

Virus hanta có nguy cơ lây từ người qua người không?

Virus hanta là một bệnh đường hô hấp hiếm gặp, thường lây lan từ các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh, và có thể gây suy hô hấp cũng như sốt xuất huyết. Hiện chưa có vắc xin và chưa có phương pháp điều trị cụ thể.

Một hành khách được cho là đã nhiễm virus này trước khi lên tàu MV Hondius ở Argentina và cuối cùng đã lây nhiễm cho những người khác trên tàu khi tàu đi qua Đại Tây Dương, theo AFP.

Ba người đã được đưa ra khỏi MV Hondius hôm 6.5 khi tàu neo đậu ngoài khơi đảo quốc Cape Verde và người thứ tư đã đến Amsterdam (Hà Lan) hôm 7.5, theo thông báo của công ty điều hành tàu Oceanwide Expeditions (có trụ sở tại Hà Lan).

Oceanwide Expeditions khẳng định trong thông báo mới rằng "hiện tại không có cá nhân nào có triệu chứng mắc bệnh trên tàu", khi du thuyền đang trên đường đến đảo Tenerife của Tây Ban Nha. Tàu dự kiến sẽ đến đó vào ngày 10.5 và những người trên tàu sẽ được sơ tán.

Theo Oceanwide Expeditions, 149 người trên du thuyền MV Hondius, trong đó có 88 hành khách.

Giới chức ở Argentina cho hay họ dự định kiểm tra trên chuột tại thành phố ven biển Ushuaia, nơi tàu khởi hành vào ngày 1.4.

Tin liên quan

3 tiểu bang Mỹ theo dõi người về từ du thuyền có dịch virus hanta

3 tiểu bang Mỹ theo dõi người về từ du thuyền có dịch virus hanta

Báo The New York Times hôm 6.5 đưa tin ít nhất 3 bang Mỹ đang theo dõi sát tình hình du khách quay về từ du thuyền MV Hondius đã bùng phát ổ dịch do virus hanta, và giới hữu trách cũng xác nhận việc này.

Những người nhiễm virus hanta trên du thuyền sẽ được đưa lên bờ

3 du khách chết trên du thuyền do virus hanta lây từ người sang người?

Khám phá thêm chủ đề

virus hanta du thuyền MV Hondius ca nhiễm WHO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận