3 tiểu bang Mỹ theo dõi người về từ du thuyền có dịch virus hanta

Một nhà khoa học của Viện Malbran (Argentina) xét nghiệm mẫu để chẩn đoán virus hanta ở Buenos Aires hôm 6.6 ảnh: afp

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 6.5 cho biết đang theo dõi sát diễn biến virus hanta ở các du khách nước này quay về từ du thuyền MV Hondius, theo Reuters hôm 7.5.

CDC nhận định nguy cơ lây lan ra cộng đồng ở Mỹ hiện ở mức rất thấp.

Vẫn chưa có cá nhân nào trong số những người đang được theo dõi xuất hiện triệu chứng.

Trong đó, bang Georgia đang theo dõi tình hình 2 cư dân. Còn số người ở bang California vẫn chưa được chính thức công bố.

Virus hanta có nguy cơ lây từ người qua người không?

Giới chức y tế bang Arizona cũng xác nhận có một cư dân từng là hành khách trên tàu MV Hondius và người này chưa có triệu chứng.

Đến nay đã có 3 người tử vong trên tàu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận 8 người khác bị nghi nhiễm virus hana.

Virus hanta thường lây lan qua tiếp xúc với các loài gặm nhấm, như chuột, mang mầm bệnh, trong khi khả năng lây từ người sang người là rất hiếm gặp.

Tuy nhiên, giới chuyên gia xác nhận chủng virus được phát hiện trên tàu MV Hondius là biến thể virus Andes hiếm gặp, chủng virus hanta duy nhất có thể lây giữa người với người.

AFP dẫn lời chuyên gia WHO Anais Legand phân tích rằng người đầu tiên nhiễm virus trên tàu không thể bị lây trong thời gian hải trình diễn ra. Lý do là thời gian ủ bệnh của virus hanta kéo dài từ 1 đến 6 tuần.

Du thuyền rời Ushuaia (Argentina) hôm 1.4, còn ca tử vong đầu tiên xảy ra hôm 11.4.

Giới chức Argentina cho biết hai vợ chồng tử vong đầu tiên trên tàu đã thăm Chile, Uruguay và Argentina trên khi lên tàu.