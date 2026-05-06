Thế giới

Những người nhiễm virus hanta trên du thuyền sẽ được đưa lên bờ

Khánh An
06/05/2026 08:24 GMT+7

Công ty Oceanwide Expeditions điều hành du thuyền MV Hondius cho biết các ca nhiễm virus hanta diễn biến nặng sẽ được đưa đến Hà Lan, sau khi ổ dịch trên du thuyền gây chết người và thu hút nhiều sự chú ý.

Du thuyền MV Hondius tại cảng Praia ở Cape Verde hôm 5.5

Hãng AFP ngày 6.5 đưa tin hai thành viên thủy thủ đoàn bị bệnh nặng trên du thuyền đang có ổ dịch virus hanta chết người sẽ được sơ tán qua Cape Verde rồi đến Hà Lan, cho phép du thuyền này tiếp tục hành trình đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết con tàu dự kiến đến quần đảo Canary trong 3-4 ngày, nhưng không nêu rõ cảng nào. "Sau khi đến đó, thủy thủ đoàn và hành khách sẽ được kiểm tra, chăm sóc đầy đủ và đưa về nước", bộ này cho biết.

Tây Ban Nha nhắc lại rằng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nêu rõ rằng quần đảo Canary là "nơi gần nhất có đủ khả năng y tế cần thiết".

Du thuyền MV Hondius đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ ngày 2.5, khi WHO nhận được thông báo rằng căn bệnh hiếm gặp bị nghi là nguyên nhân gây ra cái chết của ba hành khách trên tàu.

Khi những người khác bị bệnh, hành khách và thủy thủ đoàn đã phải cách ly, trong khi chính quyền Cape Verde cấm tàu cập cảng. Du thuyền đang neo đậu ngay ngoài khơi thủ đô Praia của quốc đảo này.

Hãng Oceanwide Expeditions (Hà Lan) điều hành du thuyền hôm 5.5 cho biết đang tìm kiếm giải pháp, với kế hoạch sơ tán hai thành viên thủy thủ đoàn bị bệnh về Hà Lan để "chăm sóc y tế khẩn cấp", cùng với một người thứ ba có tiếp xúc gần với một hành khách người Đức đã qua đời hôm 2.5.

WHO cũng cho biết các kế hoạch sơ tán y tế đang được tiến hành.

Du thuyền trước đó khởi hành từ Ushuaia (Argentina) vào ngày 1.4 và hướng đến Cape Verde, với 88 hành khách và 59 thành viên thủy thủ đoàn thuộc 23 quốc tịch.

Một nữ du khách người Hà Lan đã được đưa đến Johannesburg (Nam Phi) và tử vong hôm 26.4. Hai trường hợp nhiễm virus hanta đã được xác nhận, bên cạnh 5 ca nghi nhiễm.

Bệnh do virus hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm (đặc biệt là chuột) sang người.

Virus hanta là chủng virus có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi do virus hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh do virus hanta, nên điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế.

