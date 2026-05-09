Điều gì sẽ xảy ra khi du thuyền có ổ dịch virus hanta cập cảng Tây Ban Nha?

Tây Ban Nha đã đồng ý tiếp nhận một du thuyền hạng sang có sự cố lây truyền virus hanta khiến ba người thiệt mạng và nhiều người khác nhiễm bệnh.

Với gần 150 người trên tàu đến từ hàng chục quốc gia, quá trình họ rời tàu sẽ được thực hiện ra sao.

Du thuyền MV Hondius dự kiến sẽ đến Tenerife vào hôm 10.5.

Du thuyền MV Hondius tại cảng Praia ở Cape Verde hôm 5.5 ẢNH: REUTERS

Hãng điều hành du thuyền Oceanwide Expeditions cho biết không có thêm hành khách trên tàu xuất hiện bất kỳ triệu chứng đáng nghi.

Người đứng đầu cơ quan dịch vụ khẩn cấp Tây Ban Nha, Virginia Barcones, cho biết khi tàu đến cảng Granadilla, những người được sơ tán sẽ được di chuyển đến sân bay chính của hòn đảo, cách đó khoảng 10 phút.

Nỗ lực truy vết tiếp xúc virus hanta từ hành khách du thuyền bị nhiễm, tử vong

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mối đe dọa rộng hơn đối với cộng đồng từ đợt bùng phát virus này vẫn ở mức thấp.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đến hôm 8.5 dự kiến đã nắm được nước nào sẽ cử máy bay thuê bao đến Tenerife để sơ tán công dân của họ trên tàu.

Mỹ và Anh đã xác nhận sẽ cử máy bay.