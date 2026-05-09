Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Điều gì sẽ xảy ra khi du thuyền có ổ dịch virus hanta cập cảng Tây Ban Nha?
Video Thế giới

Điều gì sẽ xảy ra khi du thuyền có ổ dịch virus hanta cập cảng Tây Ban Nha?

La Vi
La Vi
09/05/2026 16:16 GMT+7

Tây Ban Nha đã đồng ý tiếp nhận một du thuyền hạng sang chở 149 người đến từ 23 quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hantavirus, khiến ba người thiệt mạng.

Tây Ban Nha đã đồng ý tiếp nhận một du thuyền hạng sang có sự cố lây truyền virus hanta khiến ba người thiệt mạng và nhiều người khác nhiễm bệnh.

Với gần 150 người trên tàu đến từ hàng chục quốc gia, quá trình họ rời tàu sẽ được thực hiện ra sao.

Du thuyền MV Hondius dự kiến sẽ đến Tenerife vào hôm 10.5.

Điều gì sẽ xảy ra khi du thuyền nhiễm virus hanta cập cảng Tây Ban Nha? - Ảnh 1.

Du thuyền MV Hondius tại cảng Praia ở Cape Verde hôm 5.5

ẢNH: REUTERS

Hãng điều hành du thuyền Oceanwide Expeditions cho biết không có thêm hành khách trên tàu xuất hiện bất kỳ triệu chứng đáng nghi.

Người đứng đầu cơ quan dịch vụ khẩn cấp Tây Ban Nha, Virginia Barcones, cho biết khi tàu đến cảng Granadilla, những người được sơ tán sẽ được di chuyển đến sân bay chính của hòn đảo, cách đó khoảng 10 phút.

Nỗ lực truy vết tiếp xúc virus hanta từ hành khách du thuyền bị nhiễm, tử vong

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mối đe dọa rộng hơn đối với cộng đồng từ đợt bùng phát virus này vẫn ở mức thấp.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đến hôm 8.5 dự kiến đã nắm được nước nào sẽ cử máy bay thuê bao đến Tenerife để sơ tán công dân của họ trên tàu.

Mỹ và Anh đã xác nhận sẽ cử máy bay.

Tin liên quan

Nỗ lực truy vết tiếp xúc virus hanta từ hành khách du thuyền bị nhiễm, tử vong

Nỗ lực truy vết tiếp xúc virus hanta từ hành khách du thuyền bị nhiễm, tử vong

Hôm 7.5, sau khi bùng phát dịch trên một tàu du lịch, các quốc gia trên toàn thế giới đã tìm cách ngăn chặn sự lây lan thêm của virus hanta bằng cách theo dõi những người đã rời tàu trước khi virus được phát hiện và bất kỳ ai tiếp xúc gần với họ kể từ đó.

Virus hanta có nguy cơ lây từ người qua người không?

Khám phá thêm chủ đề

virus hanta MV Hondius Du thuyền Du thuyền nhiễm virus hanta
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận